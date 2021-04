La cantante Taylor Swift ha sabido reinventar su carrera y posicionarse como una artista consolidada en el mundo de la música. Pese a las controversias por los derechos de uno de sus discos, Swift ha sabido continuar con su carrera.

En la pasada edición de los Premios Grammy, la intérprete estuvo nominada a seis categorías, por las canciones de su última obra, por Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Pop Vocal, Mejor Actuación de Dúo o Grupo, Mejor Interpretación Vocal y Mejor Canción escrita para una Película.

La ganadora a Mejor Álbum del Año por su trabajo Folklore, ahora batió un récord, superando nada más que al grupo británico The Beatles.

El hito se da 54 años después, en el cual Taylor logró que tres de sus álbumes fueran número uno en Reino Unido, algo que sólo había logrado la banda de Liverpool.

Con la regrabación de “Fearless (Taylor’s Version)”, encabezó la lista del Reino Unido este viernes, lo mismo que ocurrió con sus dos recientes trabajos, “Folklore” y “Evermore”, ambos de 2020.

Swift logró que tres de sus discos estuvieran el primer puesto en sólo 259 días, superando el récord del cuarteto que lo encabezó en 364 días con las obras “Help!”, “Rubber Soul” y “Revolver” a mediados de los ’60.

La misma Taylor Swift compartió este hito a través de su cuenta de Twitter, publicación que tuvo muchas felicitaciones por parte de sus seguidores.

Home is where the 💛 is

but God I 💛 the UK!!! https://t.co/OiPahpxcLK

— Taylor Swift (@taylorswift13) April 16, 2021