A través de redes sociales, la banda británica Queen recordó su mítico encuentro con Diego Maradona en su visita a Argentina a principios de la década del ochenta.

En 1981, la banda de Freddie Mercury arribó al país trasandino en una inédita gira que los llevó a tres ciudades: Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata.

Fue en ese contexto que se produjo el cruce entre los ingleses y el “10” de la albiceleste, a esa altura ya toda una celebridad del balompié mundial.

En el último show del tour, Queen se presentó en la cancha de Vélez Sarsfield, en el Estadio José Amalfitani, donde llegaron con un invitado especial.

“Quiero presentarles a un amigo de ustedes: Maradona”, dijo Mercury, vestido con una camiseta de la selección argentina.

“Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, Otro muerde el polvo“, respondió el futbolista en alusión a Another one bites the dust, la famosa canción del grupo.

Hoy, en el día de su fallecimiento, Queen compartió en redes sociales una postal de aquel encuentro. “RIP Diego Maradona”, se lee en una publicación publicada vía Instagram.

En otro post en su cuenta personal, Brian May, guitarrista del conjunto, también dedicó palabras al “Barrilete Cósmico”.

“Mitad ángel, mitad diablo, decían… Y todo un genio. ¿El más grande de todos los tiempos? No lo sabría. Pero un talento maravilloso. Disfrutamos pasar tiempo con él cuando tocamos en el Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, en 1981”, comentó.

“Y él subió al escenario con nosotros, con un rugido masivo (del público). Y esa es mi camiseta que él llevaba puesta… Dios lo bendiga. RIP DIEGO MARADONNA. Muy joven. Muy triste. Ojalá hubiera podido llevarle a mi cardiólogo para salvarlo como me salvó a mí”, agregó.