Este martes se conocieron los artistas nominados a los Grammys 2021, entre los cuales se encuentra la chilena Camila Gallardo, en la categoría de Mejor Álbum Latino de Música Pop o Alternativa. No obstante, hubo otros que no quedaron conformes, como el caso de la estrella The Weeknd.

Esto debido a que el artista canadiense, de 30 años, no recibió nominaciones en esta oportunidad, pese al éxito que tuvo su sencillo llamado Blinding Lights durante los últimos meses.

Esto llevó a que sus fans realizaran severas críticas contra la organización en redes sociales, apuntando además que en la canción Yummi de Justin Bieber si obtuvo nominaciones.

Con el paso de las horas el malestar se hizo aún más evidente y el propio cantante se hizo presente en Twitter, expresando su molestia contra los premios.

“Los Grammys siguen siendo corruptos. Me deben transparencia a mí, mis seguidores y toda la industria”, expresó en la mencionada red social.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Hay que señalar que, en toda su carrera, The Weeknd ha ganado tres premios Grammys. Fue en las ediciones de 2016 y 2018.

En dos ocasiones se llevó el galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea, por sus sencillos Starboy y Beauty Behind the Madness. También se llevó la especial de Mejor Interpretación de R&B (2016), por su trabajo en Earned It.

La versión número 63 de la ceremonia de premiación de los Grammys se realizará el próximo 31 de enero.