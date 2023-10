Bettina Perut e Iván Osnovikoff

La pareja de cineastas tiene una obra consistente. En constante evolución. Con documentales como Un hombre aparte, El astuto mono Pinochet, Welcome to New York, Surire y Los reyes, Perut-Osnovikoff muestran un desarrollo que escapa de los lugares de confort. Una obra que invita a mirar desde otros lugares, perspectivas, a que cada cual se cuestione.

Todo lo anterior lo hacen de manera amable, sutil, con mucha belleza.

La casa

La pareja de documentalistas estaba lista para iniciar un nuevo rodaje, pero el día anterior a empezar a grabar, se decretó en Chile la pandemia. El resultado fue un cambio de planes, aunque no en la evolución que han experimentado.

Encerrados, de manera paulatina y espontánea fue surgiendo la casa, donde se habían mudado hacía poco, como tema de su nueva obra. A partir de detalles, como el portón o el zorzal que insistía en tratar de entrar a la casa, de explorar lo micro como las hormigas o incorporar rutinas de sus perros, dan un contexto donde los humanos casi no se ven.

Sin embargo, esas secuencias de hermosas imágenes, en general apacibles, entran en diálogo y tensión con diversos mensajes grabados tanto en el whatsapp de la comunidad del condominio o de personas que se los envían a los documentalistas.

Así, La casa juega y se construye en este confrontar una vida apacible -en general sin humanos- y las voces -muchas veces disonantes- de vecinos que reclaman, insultan u opinan de lo que está pasando en el barrio, el país y el mundo. Primero con el Estallido Social y, luego, con la pandemia.

La mirada de los creadores

Los cineastas entregan una mirada original. Que desconcierta en un principio para, poco a poco, invitar a cuestionarnos sobre el lugar que vivimos, nuestros entornos. Y, en ese sentido, a reflexionar sobre nuestras propias vidas.

Sin imponer ideologías o valores, sin cuestionar de manera directa, Perut-Osnovikoff invitan más bien a la reflexión. A una reflexión crítica. Incluso de manera esperanzadora.

Como pocos creadores, Perut – Osnovikoff no solo muestran una evolución permanente. También invitan a la reflexión, a cuestionarnos de manera amable y hermosa. Demostrando que la belleza, el espíritu crítico, la reflexión y el cuestionarnos pueden ir de la mano.

Gran documental

La casa

Dirección y Montaje: Bettina Perut, Iván Osnovikoff

Producción Ejecutiva: Alexandra Galvis, Dirk Manthey,Maite Alberdi,

Fotografía y Cámara: Pablo Valdés

Fotografía Adicional: Bettina Perut, Iván Osnovikoff

Sonido Directo: Iván Osnovikoff

Post-Producción Imagen: DA

Colorización: Daniel Dávila

Post-Producción Sonido: Sonamos

Mezcla: Roberto Espinoza

Diseño Sonoro: Bettina Perut, Iván Osnovikoff

Fondos: Ministerio de las Culturas, CORFO, MOIN

Empresas Productoras: Perut + Osnovikoff, Dirk Manthey Film

Distribuye: Market Chile

Duración: 72’

Año de Producción: 2023

País: Chile, Alemania