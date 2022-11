Estrenada el año 2016, la obra de danza contemporánea “Antes de Partir”, dirigida por el destacado coreógrafo nacional Joel Inzunza Leal, fue un hito importante para la danza contemporánea al levantar una co-producción renovadora entre dos ciudades, Valparaíso y Santiago, y proponiendo un proceso creativo audaz que se desplazaba entre territorios para hablar, desde la danza, sobre procesos migratorios y cambio climático.

Este año 2022, dando continuidad a ese archivo y pulso descentralizador, Joel Inzunza, vuelve a su ciudad natal, Concepción, para iniciar el proceso de reposición de la obra, esta vez, con un elenco de la región del Biobio y desde las experiencias propias del territorio. Luego de cuatro meses intensos de ensayo -que también se desplegaron en diálogo interprovincial- el elenco se prepara para las cuatro fechas de estreno que tienen su punto de inicio este 11 y 12 de noviembre, en el Teatro Municipal de Los Ángeles y cierre el 25 y 26 de noviembre en sala principal de Teatro Biobío.

Asociatividad regional para la danza

Gracias al financiamiento de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, Teatro Biobío, Goethe Zentrum, Municipalidad de Concepción, Centro Cultural Escénica en Movimiento y la Corporación Cultural Artistas del Acero, fue posible activar, durante el pasado mes de julio, dos audiciones (Los Ángeles y Concepción), que convocaron a más de 110 bailarines y bailarinas de la región y cuya selección conformó un nuevo elenco de 13 intérpretes originarios de localidades como Mulchén, Nacimiento y Concepción.

La masividad de las audiciones le tomó el pulso a la escena de la danza contemporánea a nivel regional y fue la antesala para el desarrollo de este proyecto que, gestado de manera independiente, fue sumando colaborares para su realización. Pensado como un proceso creativo integral y buscando la profundización de la práctica de la danza en la región, como correlato a las jornadas de ensayos, se activaron tres workshops en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, facilitados por bailarines del elenco original de la obra, quienes viajaron a la región para involucrarse y retroalimentar el proceso de remontaje.

Integración coreográfica

Al respecto, Joel Inzunza Leal, su director coreográfico, rescata el potencial transformador de este trabajo de remontaje, que no sólo potencia los lenguajes artísticos contemporáneos, sino que, al mismo tiempo, otorga un espacio de perfeccionamiento y diálogo territorial para los/as 13 bailarines involucrados en este proceso. “Es un proyecto que reúne la integración cartográfica de la región, a través de una costura corporal y física de cada una de las personas que conforma este proyecto. Cada bailarín y bailarina representa, además, su historia formativa y da cuenta del diverso entramado artístico de la región. El proyecto nos representa y toma el corazón de la región, haciendo latir sus pulsiones a través de una reposición que toma la potencia dancística de lo que somos y de lo que podemos lograr a través de una residencia y su calidad”, comenta.

Por su parte, Javiera Matus de la Parra, gerenta de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, uno de los espacios culturales claves en la gestión de este proceso, comenta que “estamos expectantes con el inminente estreno de esta obra de danza en nuestra ciudad y como Corporación nos interesa seguir fomentando el trabajo en red a nivel regional y propiciar procesos creativos que apunten a la participación y descentralización en materia cultural”.

Sobre el elenco y sus vivencias

El elenco de “Antes de Partir 2022” está integrado por los y las intérpretes Walter Branada, César Castro, Olivia Cornejo, Moisés Echandía, Carlos Medina, Vivian Moreno, Lisette Navarrete, María de los Ángeles Palacios, Nerea Polymeris, Monserratt Larenas, Roger Leal, Luís Ulloa y Lisette Vidal. Cuenta con la música original de Claudio Clavija y la asistencia coreográfica de Karla Teiguel, quien se integra al proceso gracias a una vinculación con el Centro Cultural Escénica en Movimiento a través de una convocatoria dirigida a los/as egresados/as del Programa de Formación EMFOCO con deseos de complementar su aprendizaje desde el lugar de la asistencia coreográfica. Se suman al elenco Rodrigo Torres en iluminación y la producción de Paulina Barrenechea.

Lisette Vidal, bailarina radicada en Mulchén e integrante del elenco Biobío, comparte lo significativo que ha sido ser parte de este proyecto, pues “el fenómeno migratorio que se retrata en la obra ha cobrado mayor sentido para mí como intérprete al estar viajando constantemente para ser parte de este proceso. Ha sido agotador, pero he sentido mucha contensión. Me parece un privilegio ser parte de esta experiencia con los resguardos y beneficios profesionales, en un lugar que no es Santiago, y en este rubro donde se pulsa desde la insistencia y la resistencia. Llegar a estos estándares nos entrega precedentes para dignificar cada vez más nuestro camino como trabajadores de las danzas”.