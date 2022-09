Después de una revisión de los documentales (largometrajes, que no sean programas de televisión) de la lista que ponemos abajo, hemos hecho una selección de dos documentales previos al golpe, y luego otros sobre la dictadura.

En esta selección no hemos elegido necesariamente los mejores documentales, sino que hemos combinado algunos filmados en la época con otros recientes (con perspectiva histórica), chilenos y extranjeros, además de tocar temas diversos para dar una mirada amplia del periodo.

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

Previo al Golpe de Estado

El documental más claro y “pedagógico” sobre las razones para que se produjera el Golpe de Estado es este documental con una mirada sociológica, que se enfoca en las fuerzas en pugna y sus estrategias. Independiente de si se comparte o no la mirada (muy imbuido en la lógica de la Gguerra Fría y la lucha de clases), aporta muchos antecedentes y presenta una situación amplia y compleja.

Compuesto por tres capítulos (La insurrección d ella burguesía, 1975; El golpe de estado, 1976; El poder popular, 1979), La Batalla de Chile fue grabada durante el gobierno de Salvador Allende y montado en el extranjero. En ella se da una mirada partidaria al gobierno. Por sus imágenes es un documento histórico independiente de las posturas políticas, y le han significado a su director diversos premios y reconocimientos. Patricio Guzmán es, sin dudas, el principal documentalista chileno.

La Dictadura

De dos horas de duración, es -aparentemente- el único largometraje favorable al régimen de Augusto Pinochet. Sin atisbos de autocrítica, es un gran documento sobre la estética, el lenguaje y los discursos que marcaron al oficialismo desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990.

Aunque realizado para la televisión suiza, tiene el formato de un documental tradicional. Grabado a inicios del régimen, además de una mirada externa, contiene testimonios de diversos sectores y actores, como Jaime Guzmán y Maximiano Errázuriz, estudiantes de la UC en el Campus Oriente como sacerdotes defensores de los Derechos Humanos. Es valioso porque los entrevistados se abrieron a contestar sin recelos mostrando las posturas del momento y sus contradicciones. Resulta chocante en la candidez de algunos testimonios.

Este documental, filmado a mediados de los 80, muestra las protestas que estaban en su apogeo, además del trabajo de la Vicaría de la Solidaridad como las manifestaciones pacíficas del Movimiento Sebastián Acevedo. Primer documental filmado en Chile por Patricio Guzmán después del Golpe, muestra la pulsión de la protesta y la represión durante tres meses con la mirada crítica de su director.

Este documental es un registro personal de la directora en relación a su tía, que de ser durante toda su vida un “modelo” que admirada, pasó a descubrir que participó en la la Brigada Lautaro, la más brutal de la DINA (Dirección Inteligencia Nacional, creada y dirigida opor Manuel Contreras). Lisette Orozco devela a su tía “Chani” y sus mentiras, surgiendo un personaje que participó simplemente por “arribismo”. Un ejemplo de “la banalidad del mal” de Hannah Arendt.

Si bien el documental se centra en los chilenos que estudiaron economía en Chicago, con material inédito hasta ese momento de gran valor, el gran logro de ellos fue implementar su modelo económico durante la dictadura. Así, aparecen entrevistados Sergio de Castro (Ministro de Economía 1974-1976 y Ministro de Hacienda 1977-1982), Rolf Lüders (Ministro de Hacienda y Economía 1982-1983), Ernesto Fontaine, Carlos Massad (Ministro de Salud 1994-1996) y Ricardo Ffench Davis. Y podemos ver, en algunos casos, las disociaciones entre economía y política de algunos o cómo la implementación de la economía de libre mercado era más importante que las otras libertades.

Algunos extras

Este documental surge de la necesidad del director por conocer más de la labor de su padre y sus colegas fotógrafos durante la dictadura. La mirada de los reporteros gráficos sobre lo que pasaba en la calle, tanto en manifestaciones como en la represión diaria, es relatada con cercanía y confianza desde la cotidianidad de esos años.

Realizado por uno de los grandes documentalistas chilenos,aquí se muestra el rol que jugó El Mercurio y Agustín Edwards durante la dictadura, con manipulación de la información y titulares -algunos de portada- que hoy son una vergüenza para el periodismo nacional.

Recién recuperada la democracia, Carmen Castillo realiza este duro documental sobre Marcia Merino, “la flaca Alejandra”, donde ella explica cómo pasó de militante de MIR a ser colaboradora de la DINA. Es un documento duro sobre la naturaleza humana, la brutalidad extrema y la vulnerabilidad, con una carga emotiva potente al ver un ser destruido que pide perdón y comprensión.

Andrés Lübbert hace un largo recorrido para que su padre, un reportero de guerra chileno exiliado en Bélgica, se vaya abriendo y le relate cómo llegó a colaborar con los órganos represores de Pinochet. Es un proceso lento, doloroso, donde Jorge cuenta algunos mecanismos para hacerlo colaborar a pesar de tener un hermano (Orlando, director de Taxi para tres y de Cirqo) en el exilio.

Esta premiada cinta es una aproximación a la vida familiar e íntima de Salvador Allende como del trauma causado por el Golpe de Estado. Marcia Tambutti logra mostrar los silencios, como la figura y el mito de Allende irrumpe y aisla a los integrantes de la familia. Trata del lado íntimo del trauma y las dificultades para abordarlo.

Aquí una lista de referencia -incompleta por cierto, para ahondar en el tema, con documentales ordenados por orden alfabético según el apellido de sus directores:

1. No olvidar (Ignacio Agüero)

2. El diario de Agustín (Ignacio Agüero)

3. El edificio de los chilenos (Macarena Aguiló)

4. Pinochet y sus tres generales (José María Berzosa)

5. HAydee y el pez volador (Pachi Bustos)

6. Fernando ha vuelto (Silvio Caiozzi)

7. Neltume (Evelyn Campos, Cristian Fuentes y Andrea Sánchez, 2012)

8. En algún lugar del cielo (Alejandra Carmona)

9. Los muros de Santiago (1984, Carmen Castillo)

10. La flaca Alejandra (1994, Carmen Castillo)

11. Calle Santa fe (2007, Carmen Castillo)

12. De vida y de muerte (Chaskel)

13. Venían a buscarme (Álvaro de la Barra)

14. El patio (Elvira Díaz)

15. Victor Jara 2547 (Elvira Díaz)

16. Y volveré (Elvira Díaz)

17- El patio (Elvira Díaz)

18. Chicago boys (2015, Carola Fuentes / Rafael Valdeavellano)

19. Chile: Orden, trabajo y obediencia (André Gazut, TV Suiza,1977)

20. Reinalda del Carmen mi mamá y yo (Lorena Giachino)

21. ¡Viva Chile Mierda! (Adrián Goycolea,2013) -Andrés Valenzuela

22. La Batalla de Chile I, La insurrección d ella burguesía, (Patricio Guzmán1975)

23. La Batalla de Chile II, El golpe de estado, (Patricio Guzmán1976)

24. La Batalla de Chile III, El poder popular, (Patricio Guzmán1979)

25. La memoria obstinada (Patricio Guzmán)

26. En nombre de dios (Patricio Guzmán, 1985)

27. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán)

28. El botón de nácar (Patricio Guzmán)

29. La cordillera de los sueños (Patricio Guzmán)

30. El último combate de Salvador Allende (Patricio Henríquez)

31. Imágenes de una dictadura (Patricio Henríquez)

32. Buschmann, comunista con el favor de Dios (Gloria Laso)

33. Compañero Presidente, (Miguel Littin)

34. El color del camaleón (2017, Andrés Lübbert)

35. La Spirale (Armand Mattelart, Francia,1976)

36. La ciudad de los fotógrafos (Sebastián Moreno)

37. Habeas Corpus (Sebastián Moreno)

38. Guerrero (2017, Sebastián Moreno)

39. El pacto de Adriana (2017, Lissette Orozco)

40. Estadio Nacional (Carmen Luz Parot)

41. El derecho de vivir en paz (Carmen Luz Parot)

42. La muerte de Pinochet (Perut y Osnovikoff)

43. El astuto mono Pinochet contra La Moneda de los cerdos (Perut y Osnovikoff)

44. Los hijos de Pinochet (Paula Rodríguez)

45. El mocito (Marcela Said)

46. I love Pinochet (Marcela Said)

47. Allende mi abuelo Allende (Marcia Tambutti Allende, 2015)

48. Las cruces (Carlos Vásquez y Teresa Arredondo)

49. Pinochet, (Ignacio Zegers, 2012)