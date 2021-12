Por: Alicia Sánchez / Roberto Manríquez

“En respaldo a la democracia en Chile, en respaldo a Gabriel Boric” se titula la nota que indica que “Chile afrontará el próximo 19 de diciembre no solo una segunda ronda electoral. Ante el sorpresivo avance de la ultra derecha, esta elección se ha convertido en un desafío crucial a la democracia y los Derechos Humanos en el país sudamericano, con consecuencias globales”.

La misiva que también suscriben el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, Nora Morales de Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, el diplomático mexicano Porfirio Muñoz Ledo y la periodista argentina Stella Calloni, recalca las principales críticas al programa de Kast.

“El postulante de extrema derecha no solo ha reivindicado retóricamente la dictadura de Augusto Pinochet, ha propuesto explícitamente la liberación de criminales de lesa humanidad, el retorno de regímenes de incomunicación y recintos de detención clandestinos para disidentes y en el plano social ha planteado una rebaja de impuestos a los más ricos y reducir el Estado”, indicaron.

Para los firmantes esta candidatura “entraña un retroceso en materia de derechos civiles y sociales, una amenaza a las mujeres, a la población LGTBIQ+, migrantes y a los grupos más discriminados, así como un retorno a uno de los períodos más oscuros de la historia de Chile”.

“Llamamos a todos quienes se preocupan por el futuro del país y de América Latina, que se unan en apoyo a Gabriel Boric en las próximas elecciones, para prevenir esta tragedia y abrir el camino hacia una sociedad más libre y justa, tal y como los chilenos y chilenas lo merecen”, señalaron finalmente la veintena de firmantes entre los que se cuentan intelectuales, agrupaciones de Derechos Humanos y dirigentes políticos.

Firman

Noam Chomsky, Lingüista y escritor (EEUU)

Angela Davis, escritora y activista (EEUU)

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (Argentina)

Nora Irene Morales de Cortiñas Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina)

Ángeles Mastretta, escritora (México)

Juan Villoro, escritor (México)

Buscarita Roa, Abuela de Plaza de Mayo (Argentina)

Kali Akuno, Malcolm X Grassroots Movement, educador, y escritor (EEUU)

Adam Shapiro, documentalista y activista por los Derechos Humanos, Front Line Defenders (Irlanda)

Profirio Muñoz Ledo, ex embajador de México en Naciones Unidas (México)

Fernando Armindo Lugo, ex presidente (Paraguay)

Celso Amorin, ex canciller (Brasil)

Ricardo Valero ex embajador de México en Chile (México)

Ifigenia Martínez, senadora Partido Morena (México)

Leo Gabriel, Partido Verde (Austria)

Dora María Tellez, Unamos (Nicaragua)

Sergio Ramírez (Nicaragua-Madrid)

Stella Calloni, periodista (Argentina)

Víctor Hugo Tinoco, Unamos (Nicaragua)

Iram Moreno, Fundación Estudios Progresistas (México)

Jorge Mujica, Diputado Partido Morena, (México)

Carlos Arango, Frente de Inmigrantes Mexicanos (México)

Marta Tagle, Movimiento Ciudadanos México (México)

Walter Mignolo, antropólogo (Argentina)

Dora Barrancos, socióloga, historiadora e investigadora feminista (Argentina)

Sixto Pereira, senador, Frente Guasu (Paraguay)

José Bengoa, antropólogo (Chile)

Álvaro Ramis, rector Universidad Academia Humanismo Cristiano (Chile)

Tomás Moulian, sociólogo, escritor (Chile)

Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

José Ernesto Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Argentina)

Eduardo Tavani, abogado e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH (Argentina)

Itai Hagman, ex presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, economista y diputado nacional (Argentina)

Paulo Maldos, ex secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria Geral da Presidência da República (2010-2014) e secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (2015-2016) (Brasil)

Jordan Flaherty, periodista y escritor (EEUU)

Carlos Bedoya, coordinador de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Perú)

Margarita Romero, médica activista por los Derechos Humanos (Chile)

Alicia Lira, Presidenta Agrupación Familiares Ejecutados Políticos (Chile)