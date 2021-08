A los 82 años falleció el destacado actor japonés Sonny Chiba, legendario intérprete de cine y TV, recordado por las nuevas generaciones por su rol como Hattori Hanzo en la película “Kill Bill” de Quentin Tarantino.

Medios nipones reportaron que el deceso se produjo en un recinto hospitalario de Kimitsu, Japón, a causa de complicaciones derivadas del covid-19.

Según el portal Oricon News, el ingreso se registró el pasado 8 de agosto, y la causa estaría relacionada con los embates de una neumonía gatillada por el nuevo coronavirus.

Además de actor, Sonny Chiba era un intérprete del arte marcial del judo, destreza que dejó plasmada en diversas películas. “The Street Fighter” (1974) y “The Return of the Street Fighter” (1974) fueron prueba de ello y su pasaporte para el filme de Tarantino, quien como espectador se convirtió en su fan.

El nombre de su personaje en “Kill Bill”, de hecho, es un homenaje a Hattori Hanzo, el ninja que encarnó en la serie de TV “Shadow Warriors”.

“Karate Kiba”, “Battles without Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima”, “Kang samurai”, “Golgo 13: Assignment Kowloon”, “Battle Royale II” y “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, fueron algunas de sus películas más célebres.

El último trabajo cinematográfico que registra su perfil en IMDB es “Bond: Kizuna”, título que se encuentra actualmente en postproducción.