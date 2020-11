El artista estrena el videoclip de su último single, “Primavera Línea”, un tema sobre la lucha en las calles y los jóvenes que impulsaron el Estallido Social.

El videoclip de “Primavera Línea” fue grabado durante el primer aniversario de la Revuelta, insertando registros de octubre del 2019.

El videoclip muestra Santiago Centro que despierta y, poco a poco, junto a rayados y consignas van apareciendo manifestantes que llegan para celebrar el aniversario del Estallido Social. Las imágenes se acompañan con las palabras de los dirigentes secundarios Victor Chanfreu y Ayelén Salgado, y registros de Ignacio Osses.

“Todo homenaje es poco para las almas jóvenes que nos devolvieron la dignidad. Toda canción queda chica frente a semejante epopeya de quienes saltaron los torniquetes y dieron cara en las calles para desnaturalizar las violencias e injusticias del modelo y enfrentar a sus guardianes”, afirma Nico Rojo a un año de la Revuelta y con un proceso constitucional en marcha..

“Sin duda, Chile ha dado pasos, con huellas imborrables, hacia la dignidad, y hemos ganado mucho en las calles, pero no ha sido gratis y es mucho también lo que hemos dado y dejado en la lucha y mucho lo que falta por conquistar y recuperar”, sostiene Nico Rojo.

“Son muchos los retos para quienes estamos en la resistencia, pero la libertad de les preses de la revuelta y la justicia por las violaciones a los DD.HH. no puede seguir siendo la moneda de cambio para darle continuidad al proceso constituyente que tanta ilusión como sospecha genera”, dice el músico.

“Sabemos que no podemos frenar la necesaria transformación constitucional de este país, pero el cambio real no llegará sino de las calles, desde los territorios y asambleas organizadas, y desde la deconstrucción y descentralización del poder. A un año del Estallido y luego de un mes del plebiscito, solo tengo una certeza: no podemos desmovilizarnos ni desorganizarnos, mucho menos abandonar las calles”, concluye Nico Rojo.

“Primavera Línea” es el primer adelanto, en versión cuarentena, del nuevo disco que Nico Rojo prepara junto a los productores Felipe Cadenasso y Antonio del Favero.

“Primavera Línea”

Letra y música: Nico Rojo

Mezcla y grabación: Nico Rojo en Estudio “Casa Plataforma”

Producción musical: Camilo Díaz Loubies y Nico Rojo

Masterización: Antonio del Favero en Estudio Andes Empire

Video producido por Agencia Merca

Dirección: Renato Pizarro Osses

Cámara: Renato Pizarro, Fernando Costa, Alejandro Stuardo y Nico Rojo