¿Alegría al juego o provocación? El debate que abrió Brasil y Tite con sus bailes en Qatar 2022

Brasil se despidió del Mundial tras perder con Croacia en penales pero quedarán para la historia -y también la polémica- sus festejos con bailes y coreografía que enfadaron a más de uno.

La selección de Brasil se despidió con amargura del Mundial de Qatar 2022 tras caer en definición por penales con Croacia, en cuartos de final.

Se trató de un adiós cruel para el plantel que, según la mayoría de especialistas y hasta las propias casas de apuestas, era el gran favorito a quedarse con la cita planetaria.

Sin embargo, Brasil no pudo con el orden y espíritu de lucha croata que aguantó la igualdad en los 120 minutos y después fue más eficaz desde los 12 pasos.

La eliminación del ‘Scratch’ significa no solo la salida del principal candidato. También con esto se terminan los bailes que el equipo sudamericano había puesto de moda y que, incluso, se habían transformado en la mayor polémica del evento en los últimos días.

Y es que la goleada de Brasil por 4-1 sobre Corea del Sur, por octavos de final, en el estadio 974, en Doha, quedó en la retina porque Neymar y compañía celebraron en cada gol danzando, con coreografías, y uno hasta se sumó el entrenador, Tite, con el denominado ‘baile de la paloma’. Una postal que tuvo apoyo y detractores.

“No puedo creer lo que veo, nunca había visto tanto baile. No me gusta esto. La gente dice que es su cultura, pero creo que eso es realmente faltarle el respeto al rival. Son cuatro goles y lo están haciendo cada vez”, expresó Roy Keane, leyenda del Manchester United.

Una crítica que llegó hasta el DT de los brasileños. “El primer baile está bien, pero luego el entrenador se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que sea bueno en absoluto”, añadió.

Tite sacó la voz para defender los bailes, que no son nuevos en Copas del Mundo. Recordar la danza del camerunés Roger Milla cerca del banderín del córner en Italia 90 y la alegría desbordante de los colombianos en Brasil 2014, bailando tras cada tanto el ‘Ras tas tas’.

“Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no es faltarle el respeto al rival”, apuntó Adenor Leonardo Bacchi.

¿Parte de la cultura, alegría, o provocación y falta de respeto? BioBioChile salió a recoger impresiones sobre el rito del plantel brasileño, que ya avisó que tiene pasos preparados para varios partidos.

“La historia del fútbol brasileño se ha caracterizado por la samba”.

El exseleccionado argentino y estrella del fútbol chileno en los 90 con Universidad Católica, Alberto Federico Acosta, se refirió al tema mundialista de moda.

“Ellos viven de esa forma el fútbol, es mucha diversión y no creo que sea una provocación para el público, ni nadie en especial. Normalmente ellos lo hacen así”, expresó el ‘Beto’.

“A algunos les gustará o no, pero no hay duda de que la historia en el fútbol brasileño siempre se ha caracterizado un poco por la samba, por bailar en cada gol. No lo veo mal”, agregó.

Por último, el campeón de América con la Albiceleste en 1993 señaló que la Verdemarela “siempre tiende a divertirse un poco más, más allá que no les guste a algunos. Siempre el fútbol brasileño fue algo de baile, de samba y los festejos de los goles se ha caracterizado por ser así, a algunos les gustará y a otros no”.

“Es una conducta muy propia de ellos, pero cuando pierden se les acaba lo jocoso y no saben perder”

El otrora seleccionado nacional y que militó en los tres ‘grandes’ de nuestro país, Oscar Wirth, tampoco quedó ajeno a la comentada celebración de los pentacampeones del mundo en el Medio Oriente.

“Corresponde a una conducta muy propia de ellos, de la gente tropical, eso que todo lo quiere celebrar a través del baile y todas estas cosas medias jocosas”, indicó el mundialista en 1982.

Eso sí, el exguardameta y actual director deportivo de Cobreloa fue claro en señalar que “eso sí, cuando ellos pierden se les acaba todo lo jocoso y, al parecer, muchas veces han demostrado que no les agrada perder o no saben perder”.

“La manera de disfrutar un éxito deportivo, cada uno tiene su propia expresión y hay que aprender a convivir con ello (…) Cuando fui jugador ellos celebraban con algarabía, pero ninguna de estas conductas tan extrovertidas, como las vistas últimamente, quizás el mundo va cambiando”, finalizó el subcampeón de América en 1979.

“Es parte de la cultura de ellos. Es normal y es bonito verlos disfrutar así”

La exitosa entrenadora del fútbol femenino, Paula Navarro, defendió las coreografías del Scratch y la de Tite, apuntando a que “es parte de la cultura de Brasil”.

“No creo que lo hagan con el afán de reírse del rival, solamente no todos estamos acostumbrados a eso, pero es normal. En las competencias internacionales en las que he estado los equipos brasileños y sus cuerpos técnicos se caracterizan por tener una cultura e idiosincrasia diferente. Están de fiesta y son alegres permanentemente”, apuntó.

“Nosotros somos más serios, más preocupados de la competencia. Ellos viven el juego de otra forma y es parte de su cultura, sin afán de molestar al rival. Igual es bonito ver como son y poder disfrutar nosotros de la misma forma, no siendo tan serios y tan estrictos en normas”, añadió la tricampeona al frente de Santiago Morning en 2018, 2019 y 2020.

“Siempre lo han hecho y el fútbol necesita de alguna manera este tipo de contextos”

Otro exseleccionado que enfrentó a Brasil y que se caracterizó en su carrera por celebraciones peculiares, principalmente en México sacando un chipote chillón y poniéndose la gorra del Chavo, fue el exartillero Sebastián González.

“Lo encuentro parte de su cultura y ellos siempre lo han hecho. No es algo que se les haya ocurrido ahora. Siempre se han caracterizado por generar festejos, me acuerdo de Bebeto en el Mundial de Estados Unidos 1994 y siempre bailan la samba”, declaró ‘Chamagol’.

“Además, soy el que menos puede criticar el festejar de alguna forma particular. El fútbol necesita de alguna manera este tipo de contextos y sobre todo los brasileños que le terminan dándole alegría a este deporte, lo expresan con el balón y después con el baile. Ellos son así”, añadió el medallista de bronce con La Roja en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Consultado por si estuvo correcto el baile de Tite ante los coreanos, el campeón en su carrera con Colo Colo y The Strongest dijo que “llamó la atención. Él se muestra siempre muy cercanos a los futbolistas, siempre defiende a sus mismos pupilos y entró en la dinámica del grupo que jugadores que tiene, ellos son carismáticos e incluso en sus clubes generan siempre este tipo de situaciones, que son parte del show del fútbol”.