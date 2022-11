"Nuestra gente no es feliz": capitán de Irán denuncia al régimen de su país en emotiva conferencia

El capitán de la selección iraní, Ehsan Hajsafi, denunció públicamente al régimen de su país, a través de conferencia de prensa.

El planeta tiene los ojos puestos en el Mundial de Qatar. Por lo mismo, la selección de Irán ha encabezado distintas protestas contra el régimen de su país.

De hecho, en el duelo ante Inglaterra decidieron no cantar el himno nacional en señal de descontento por la represión que sufren a diario.

Ahora, mediante conferencia de prensa, el capitán de la selección iraní, Ehsan Hajsafi, denunció públicamente la falta de libertades en la República Islámica.

“Tenemos que aceptar que las condiciones de nuestro país no son las adecuadas. Nuestra gente no es feliz. Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz o que no debamos respetarles”, consignó el zaguero.

Al mismo tiempo, agregó que “debemos luchar y rendir lo mejor que podamos, y presentar resultados al afligido pueblo de Irán. Espero que las condiciones cambien para alcanzar las expectativas de las personas“.

Consignar que este viernes 25 de noviembre a las 7:00 horas, Irán se medirá ante Gales, por la segunda fecha del Grupo B.

La denuncia del capitán de Irán contra el régimen de su país