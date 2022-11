Robbie Williams defiende su participación en el Mundial de Qatar: "Sería hipócrita no actuar"

El británico Robbie Williams defendió su actuación en el Mundial de Qatar, donde artistas como Dua Lipa y Rod Stewart declinaron participar.

El cantante inglés Robbie Williams, que actuará en uno de los actos conmemorativos del Mundial de Qatar 2022, defendió su intención de cantar y aseguró que sería “hipócrita” no hacerlo.

Por estos días, los artistas que actuarán en las ceremonias están entredicho por el dudoso respeto a los derechos humanos que se profesa en el país árabe, hecho que llevó a Dua Lipa y Rod Stewart a declinar su participación en la Copa del Mundo que comienza hoy.

A esto se suma la polémica explicación que entregó ayer sábado Maluma , quien se marchó de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su irrupción en el evento.

“Sería hipócrita no actuar”, dijo Williams a la prensa inglesa. “No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina”, añadió.

Cabe recordar que Robbie Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Hasta ahora, su única actuación confirmada en Qatar 2022 es la del 18 de diciembre, durante la ceremonia de clausura de la cita futbolera. El partido inaugural, por otro lado, será animado por las selecciones de Ecuador y Qatar.