Hace pocos días, un rumor de Internet afirmó que Dua Lipa sería parte del show de presentación del Mundial de Qatar 2022, sin embargo, la cantante desmintió estar en la cita futbolística y se refirió al tema de Derechos Humanos en la zona.

De acuerdo a lo que trascendió en la web, otros artistas como la colombiana (y regalona de los mundiales) Shakira, Black Eyed Peas o las mega estrellas del K-pop, BTS, también serían parte de la presentación inaugural.

Dua Lipa

Este domingo, a través de su perfil oficial en Instagram, la cantante inglesa, Dua Lipa, salió al paso y desmintió los rumores que aseguraban que estaría en el escenario previo al duelo de Ecuador y Qatar, en el comienzo del Mundial de Fútbol 2022.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, escribió la artista en su red social.

Respecto a su fanatismo por el deporte rey, la intérprete de One Kiss y Levitating manifestó que “estaré animando a Inglaterra desde lejos”.

Por último, mencionó su deseo de visitar el país del medio oriente, pero una vez que se resuelvan las violaciones a Derechos Humanos que distintas entidades internacionales le imputan.

“Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, concluyó.

La lista de posibles artistas en la inauguración de Qatar 2022

Por ahora, la organización del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ha mantenido en total hermetismos el nombre de los artistas que estarán en la ceremonia inaugural.

Esta tendrá cita un par de horas antes del partido inicial entre los locales y Ecuador, programada para el domingo 20 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile, en el Estadio Al-Bayt, en el que caben 60 mil personas y donde hace de local el Al Khor, de la liga local.

Al respecto, la cuenta de World Music Awards publicó el pasado viernes en Twitter la lista de quienes estarían en la presentación. Sin embargo, esta fue dada de baja rápidamente de la red social.

A pesar de esto, Internet hizo su magia, y de todas maneras se viralizó. Se supone que Shakira, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie y Dua Lipa serían parte del show, pero al menos la última ya dijo que no será así.