Armeros: los audios que desbarataron banda que creaba y traficaba pistolas para el crimen organizado

Después de casi un año de seguimiento, con escuchas telefónicas y vigilancia, la banda de San Bernardo, dedicada al tráfico de armas, fue detenida. Los involucrados se dedicaban a conseguir armas de fogueo para desarmarlas y luego transformarlas en armas reales. Lo mismo hacían con las municiones. Con esto, no solo lograban incentivos económicos, sino que también abastecían de una nueva manera al crimen organizado.

-Préstame la pistola. Quiero pegarle unos balazos a alguien, hueón.

-Ven pa acá, acá te la paso chuchetu…

-Vamos a dejar la zorra.

-No, estay loco, si yo voy saliendo.

-No, compañero, vaya tranquilo a hacer sus cosas si te estoy hueviando, si tu sabí que cuando yo te la pido yo les pego a los hueones.

-Si aquí la ando trayendo conmigo.

-No tranquilo, hace rato ya que quiero botarle un balazo a esos perkins.

Esa fue una de las escuchas telefónicas que hizo caer a una banda criminal de San Bernardo dedicada al tráfico de armas de fuego. ¿Su especialidad? Transformar armas a fogueo y adaptarlas para el uso de municiones reales. Un método que les permitió aumentar su valor de venta y dotar de poder de fuego fresco al crimen organizado.

Fue la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente (FRMO) la que recibió una denuncia y asumió el liderazgo de las pesquisas. Interceptaciones telefónicas y vigilancias discretas, fueron algunas de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público.

Hasta el momento, son ocho los involucrados arrestados, quienes extendía sus redes por todo el sur de Santiago, entre San Bernardo y Puente Alto.

Escuche el audio completo

Cada pacto se celebra

Fueron los vecinos del sector Villa Angelmó quienes emitieron la primera alerta. La denuncia de los residentes del sector permitió que rápidamente la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo Occidente, la Unidad de Armas de la FRMO, y la Brigada de Investigación Criminal Occidente comenzaran a destapar los entramados de la banda.

Los primeros pasos fueron las vigilancias discretas, los posicionamientos de antena y las intercepciones a las llamadas. No solo lograron dar con todos los involucrados, sino que también con su forma de operar.

De acuerdo a antecedentes contenidos en el expediente judicial, su modus operandi era simple. Se basaba en adquirir armas, adaptarlas, transformarlas, modificarlas y luego, venderlas. Al final de cada negocio pactado, celebraban convenciones de sus intercambios, de los cuales obtenían beneficios económicos directos o siendo intermediarios.

Tras todo este seguimiento, cayeron siete hombres y una mujer, siendo -de acuerdo a la investigación de la fiscalía- Hans Aguilera Díaz su líder. Este último era quien adquiría las armas, las ofrecía y por supuesto, celebraba cada venta.

La alegría duró poco

-Oye guatona, ¡le vendí dos pistolas!

-Ya, qué bueno.

-Déjame contarte… Le regalé como una gamba al Care Perro, se ganó.

-¿Por qué?

-Porque él se las vendió más caras.

Entre una alegría eufórica, Hans le confidenció a su pareja que cerró uno de sus tratos junto a su amigo. Y por un precio superior al que esperaba. Lo que no sabía, es que detectives lo estaban escuchando.

Desde abril hasta agosto de 2021, la policía llevó registro de todas las llamadas donde realizaba transacciones de armas. Así fueron destapando nombres de proveedores y de quienes actuaban como intermediarios.

Según explica la persecutora a cargo de la investigación, Tania Mora, del Foco Investigativo de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el valor por un arma terminada iba desde los 450 mil hasta los 500 mil pesos, y la caja de municiones variaba entre 100 y 150 mil pesos.

Después de tener todos los antecedentes consolidados, la policía procedió a allanar al menos 13 domicilios: 11 en la región Metropolitana (San Bernardo, Quinta Normal, Estación Central, Puente Alto), una en el Maule (Pencahue) y otra en Antofagasta.

Allí encontraron rifles, revólveres y pistolas, todas adaptadas para disparar (ver imagen).

La fiscal Mora detalla también que ésta se trata “de una sofisticada” técnica de modificación, la que incluso permitió transformar la munición de fogueo en una real.

Todos fueron formalizados por el tráfico ilícito de armas y municiones, en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.