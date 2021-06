"Tiene discoteque en la casa": Clavito revela lujos de Vidal y afirma que con Riera no habría jugado

Arturo Vidal volvió a ser blanco de cuestionamientos tras la infracción a las normas sanitarias de parte de varios jugadores de La Roja, donde ingresaron un peluquero al hotel de concentración previo al duelo con Uruguay.

En ese escenario, fue que Hernán ‘Clavito’ Godoy se lanzó en contra del volante del ‘equipo de todos’, asegurando que, en otros tiempos, el ‘King’ habría sido sacado de la Selección.

En conversación con Zona Verde de Radio Valparaíso, el recordado técnico rememoró una vez que coincidió con el jugador del Inter de Milán y la sensación que le dejó el citado encuentro.

“A Arturo lo acompañé durante un día a una actividad donde se regalaban pulseras. Lo acompañaban 8 o 10 guardaespaldas, tiene una mansión preciosa arriba en Lo Cañas, donde tiene piscina, una discoteque subterránea y 5 u 8 autos. Eso indica que el dinero que tiene él lo hace estar asegurado para toda su vida”, partió comentando Godoy.

“Al chico Vidal le hace falta un consejero, una persona que se preocupe de ayudarlo en lo psicológico, decirle que cosas se pueden o no hacer. Él es un hombre público y está a la vista de todos”, agregó ‘Clavito’.

Luego, Godoy insistió con que, en otros tiempos, Vidal no estaría en La Roja: “En tiempos de Fernando Riera no se le aguantarían esas cosas, no hubiese jugado. Una vez llegó atrasado Jaime Ramírez a una concentración previo al Mundial de 1962 y le dijo ‘tenga la bondad de irse’. Luego se juntaron los jugadores Eyzaguirre, Foullioux y Sergio Navarro, que le pidieron una reunión para que lo pensara de nuevo”.

“Riera aceptó, pero les dijo que ellos 3 quedaban como aval y que si volvía a ocurrir se iban los 4. Don Fernando era una persona intachable, no te aguantaba nada, un mal comportamiento, te enseñaba hasta cómo vestirse y comer”, concluyó ‘Clavito’.