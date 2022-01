Autora de gran hito arqueológico de 2021 estará en Congreso Futuro: "Puede abrir nuevos espacios"

La académica israelí Hila May se presentará este martes desde las 12:25 horas en el Congreso Futuro.

Fue en junio de 2021 cuando medios internacionales informaron respecto a un novedoso descubrimiento ocurrido en Israel, donde un grupo de investigadores hallaron los restos de lo que sería una nueva especie en la escala de evolución humana, el Homo Nesher Ramla.

Se cree que este nuevo homínido sería la cuna de los Neandertales, el cual habría habitado la Tierra hace 130.000 años y posee características cautivantes.

En declaración a Euronews la investigadora israelí Hila May, una de las descubridoras de estos fósiles, indicó que: “Nos dimos cuenta inmediatamente de que se trataba de un tipo diferente de ser humano. No era un Homo Sapiens. El fragmento del cráneo indicaba que tenía un cráneo muy bajo y plano, no como los nuestros, que son redondos y altos, y su mandíbula no tenía barbilla”.

“Sabemos que el mentón es algo que sólo tenemos los Homo Sapiens. Así que inmediatamente entendimos que teníamos algo más”, agregó.

Todo esto fue catalogado como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del 2021.

Hila May en el Congreso Futuro

Hila May será una de las grandes expositoras que tendrá la versión 2022 del Congreso Futuro, la cual se desarrolla desde este lunes hasta el próximo 21 de enero.

Según detallan desde la organización, May tiene el grado de doctora y es profesora senior de anatomía y antropología en la Universidad de Tal Aviv, donde estableció el centro de investigación de Biohistoria y Medicina Evolutiva.

Durante su presentación hacia los oyentes en Chile la investigadora abordará el tema de los ‘Huéspedes Perennes’, junto de hablar de su hallazgo en 2021.

“Estoy muy emocionada de participar en Congreso Futuro, estoy feliz por la oportunidad de presentar nuestro estudio y hacer que la gente se familiarice con el estudio de la evolución humana que llevamos a cabo en Israel. Creo que puede abrir nuevos espacios para la colaboración y el intercambio de conocimientos”, expresó en entrevista con BioBioChile.

Al comentar sobre su reciente trabajo, May concuerda en que el Homo Nesher Ramla dista mucho de lo que fue el Homo Sapiens.

“Los nuevos fósiles, que son parte del cráneo, la mandíbula inferior y el diente, datan de hace unos 130.000 años. Estos demostraron una combinación de características arcaicas, que ciertamente no lo hacen similar al Homo sapiens, por ejemplo el cráneo bajo y plano y no tener mentón en la mandíbula inferior”, expuso.

“Algunas de las características de la mandíbula y los dientes se asemejan a las de los Neandertales, mientras que otras, como las del cráneo, se asemejan a fósiles anteriores del Pleistoceno medio (700.000 y 130.000 años atrás). Esta combinación única, que no es familiar de otros fósiles, es lo que nos hizo definir que es un nuevo morfotipo”, agregó.

Asimismo, la doctora relató parte de las conclusiones que obtuvo su estudio, en las cuales asoma la idea que este homínido incluso podría hacer cambiar la historia de la evolución, a partir de nuevos datos.

“En nuestros análisis, comparamos los fósiles de Nesher Ramla con otros fósiles del mundo, incluidos el Homo erectus, el Homo del Pleistoceno medio de África y Europa y los neandertales, así como con humanos recientes. Descubrimos que los fósiles de Nesher Ramla son similares, por un lado, a los fósiles levantinos anteriores (de hace 400.000 a 160.000 miles de años), así como a los fósiles del Pleistoceno medio de España, que se consideran preneandertales”, detalló.

“Esto sugiere que los fósiles de Nesher Ramla podrían pertenecer a un grupo de humanos que habitó el periodo de prehistoria de Levante desde hace al menos 400.000 años hasta 130.000 años. Este grupo probablemente emigró a Europa durante los períodos en que las condiciones climáticas lo permitieron. También refuerza nuestra hipótesis de que el grupo Nesher Ramla contribuyó al desarrollo de los neandertales en Europa, es decir, fueron sus antepasados. Hasta este hallazgo, la noción común era que los neandertales se desarrollaron a partir del Homo heidelbergensis en Europa y que emigraron desde Europa más tarde (hace 70.000-50.000 miles de años)”, relató.

“Además, la presencia tan tardía de este grupo en ese periodo, junto con el Homo sapiens que llegó a la región hace 180.000 años desde África, puede explicar la morfología mixta observada en las poblaciones del Levante que vivieron aquí hace unos 100.000 años. Aunque estas poblaciones se consideran humanos anatómicamente modernos, algunos demostraron una apariencia más parecida a la de los neandertales, mientras que otros demostraron una apariencia humana más moderna o demostraron una mezcla de características (algunos de los humanos modernos y algunos de los neandertales). Es posible que estas poblaciones fueran en realidad el resultado del mestizaje entre el grupo Nesher Ramla y el sapiens“, añadió.

Por lo pronto, la investigadora adelanta cuáles será sus nuevo objetivos de ahora en adelante, asegurando que seguirá ligada a conocer más secretos respecto a la evolución en todos los continentes.

“Es obvio, a partir de nuestro estudio y de otros, que la variación del grupo Homo durante el Pleistoceno medio fue mayor de lo que se pensaba antes y que las relaciones entre los grupos eran muy complejas. Descifrar la variedad de grupos, sus relaciones y su contribución al desarrollo de los humanos modernos es un gran desafío que espero podamos resolver. También podría ayudarnos a comprender por qué solo nuestra especie sobrevivió mientras que otras se extinguieron”, concluyó.

Hay que señalar que Hila May expondrá gran parte de su trabajo en el Congreso Futuro este martes 18 de enero, desde las 12:25 horas