Asesor de Red Bull confirmó que Checo Pérez se fue del equipo con millonaria cifra: "Estamos en la F1"

Sergio ‘Checo’ Pérez y Red Bull separaron caminos el pasado 18 de diciembre. Luego de cuatro años en la escudería de Milton Keynes, el mexicano dijo adiós a su asiento para ser reemplazado por Liam Lawson.

Pese a ser subcampeón mundial de la Fórmula 1 en 2023, en 2024 el azteca firmó su peor año en el ‘Gran Circo’, con actuaciones que terminaron sepultando su estadía. En ese sentido, se especuló si el piloto recibió una millonaria indemnización.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, confirmó aquello a Sport.de, al asegurar que “en el marco de los contratos se ha encontrado un resultado aceptable para ambas partes”.

“Estamos en la F1, sí”, agregó, esquivando la pregunta sobre la claridad de la cifra que recibió el oriundo de Guadalajara.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024