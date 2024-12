Red Bull remece la F1 al asegurar que hallaron un nuevo campeón: "En una vuelta adelantó a 14 pilotos"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Red Bull se prepara para un 2025 renovado en la Fórmula 1 con el ascenso de Liam Lawson como compañero de Max Verstappen, dejando fuera a Sergio \'Checo\' Pérez. Además, la franquicia energética suma al prometedor Isack Hajdar como compañero de Yuki Tsunoda. Helmut Marko, asesor de Red Bull, presenta a Arvid Lindblad como el nuevo prospecto estrella, destacando su velocidad y habilidades en las pistas. Lindblad, de 17 años, se une al equipo con la meta de convertirse en campeón, siendo preparado para competir en la F2 en 2025. Red Bull reafirma su reputación como formador de talento en la Fórmula 1 al albergar a este joven piloto británico con un futuro prometedor. Desarrollado por BioBioChile

Red Bull está a días de comenzar un 2025 renovado, con nuevas caras y movimientos en donde Sergio ‘Checo’ Pérez perdió toda opción de su continuidad en la Fórmula 1.

El ascenso de Liam Lawson para ser pareja de Max Verstappen, tetracampeón consecutivo del ‘Gran Circo’, generó que la franquicia de la bebida energética moviera las ‘grúas’ y le diera un puesto al prometedor Isack Hajdar, quien será compañero de Yuki Tsunoda en RB Visa Cash App.

No obstante, Red Bull ha conseguido el rotulo de tener muy buenos cazatalentos para traer nuevos ‘prodigios’ hasta sus instalaciones y ahora, aseguran que consiguieron a un nuevo “campeón”.

Así lo detalló Helmut Marko, asesor principal de Red Bull y hombre ligado por años al mundo de la Fórmula 1, quien en declaraciones recogidas por Planetf1, habló del nombre que comenzará a rodar con los colores del Team de la bebida energética, Arvid Lindblad de 17 años.

“Buscamos un nuevo campeón”

De entrada, Marko detalló que “no estamos buscando un nuevo Max Verstappen, estamos buscando un nuevo campeón. Y creo que el próximo que es realmente prometedor es Arvid Lindblad”.

Fue ahí donde aseguró que están haciendo todo lo posible para pulirlo lo más pronto posible, asegurando que “estamos haciendo un programa especial para él, enviándolo a Nueva Zelanda durante el invierno y el objetivo es ganarlo para que obtenga los puntos necesarios para su superlicencia“.

No obstante, no reparó en sus elogios al destacar que “lo que lo hace sobresaliente es su pura velocidad. En una de las carreras de Fórmula 3 adelantó en una vuelta a, no sé, diez o catorce pilotos más”.

“Ganó la carrera siendo el último en estas condiciones complicadas: mojado, seco, etc. El año que viene correrá en la F2. Está haciendo una preparación muy buena”, deslizó.

Los pergaminos ya comienzan a resonar para el joven valor británico, Lindblad, quien ya ha tenido destellos de grandeza y actuaciones prometedoras en F4 y F3.

Para el 2025, Arvid correrá en la F2, donde espera ser la nueva ‘perla’ de la ‘corona’ de Red Bull, franquicia que ha destacado por su formación de pilotos y que en el 2025 abastecerá en gran manera la parrilla de la máxima categoría en la F1.

Revisa algunas actuaciones de la nueva ‘perla’ de Red Bull

ARVID LINDBLAD, EL NUEVO MAX VERSTAPPEN ❓ Al menos eso declaro Helmut Marko hace unos días, que estaban buscando para su escudería el nuevo Max, y que su apuesta está en este chico, pero Quién es Arvid? Es un piloto británico que nació el 8 de Agosto de 2007, perteneciente… pic.twitter.com/HAkvxB5E51 — Leclerc Sabalero (@leclercsabalero) December 23, 2024