Lando Norris ningunea histórica victoria de Max Verstappen en Brasil: "No es talento, es solo suerte"

La Fórmula 1 tuvo una vibrante y sorprendente carrera en el GP de Brasil, luego de la histórica remontada de Max Verstappen, quien arrancó en el puesto N°17 y finalizó primero en el circuito Interlagos acompañado en el podio de los Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

La brillante carrera del neerlandés dejó casi finiquitado el campeonato mundial de F1, algo que dejó con dolor de cabeza a Lando Norris, quien finalizó sexto en Brasil y le dio con todo en conferencia de prensa a su examigo y actual poderoso rival, Max Verstappen, con quien tiene una reñida batalla por la cima del ‘Gran Circo’.

Con el rostro desencajado, el piloto británico llegó ante los medios con un pésimo semblante, asegurando que su carrera había sido truncada por los constantes interrupciones que tuvo la carrera, en un día en donde la lluvia no dio tregua a los competidores.

Con relación a esto, Lando Norris detalló que “no me importa lo que diga la gente, no fue lo correcto quedarse fuera. No debería haber habido una bandera roja, pero obviamente fue el accidente lo que provocó la bandera roja”.

Posteriormente, habló de Red Bull y Verstappen, en donde deslizó que “así es la vida a veces, te arriesgas y eso les sale bien. No es talento es solo suerte. Nosotros tuvimos un poco de mala suerte, eso es todo”.

La molestia de Lando se debe a que la tremenda victoria de Verstappen en Brasil lo dejó con grandes posibilidades de consagrarse como el nuevo campeón de la F1 (sería su cuarta de manera consecutiva).

Solo faltan 4 fechas para terminar el campeonato mundial y 62 puntos los separan a ambos, una distancia complicada de alcanzar para el piloto de McLaren.

lando: “that’s life sometimes. you take a gamble (waiting for a red flag for a ‘free pitstop’), it’s paid off for them. it’s not talent, it’s just luck”

the question asked was solely based on pitting under the vsc vs the red flag, not about max’s drive.pic.twitter.com/h76k4qnypC

— ray (@ln4norris) November 3, 2024