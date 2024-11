Sin rivales en la lluvia: Max Verstappen da cátedra en Brasil y vence en emocionante GP de Fórmula 1

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato la Fórmula 1 al ganar de forma brillante el lluvioso Gran Premio de São Paulo (Brasil), el vigésimo primero del certamen, que se disputó este domingo en el circuito de Interlagos.

Verstappen, de 27 años, decimoséptimo en parrilla -fue duodécimo en la calificación y recibió una sanción de cinco puestos en parrilla-, protagonizó la remontada del día para firmar su sexagésima segunda victoria en la categoría reina.

Además, consiguió el octavo triunfo del curso, ganando -con la vuelta rápida, incluida- por delante de los dos pilotos de Alpine, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Verstappen, que no ganaba desde el Gran Premio de España, en Montmeló (Barcelona) y el pasado mes de junio, lidera ahora el Mundial con 393 puntos, 62 más que el inglés Lando Norris (McLaren), que concluyó sexto después de haber salido desde la ‘pole’.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó undécimo, tres puestos por delante del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimocuarto en el circuito.

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari), y el argentino Franco Colapinto (Williams) abandonaron a causa de sendos accidentes, sin lamentar daños personales.

