El ’sacrificio’ de Fernando Alonso en GP de Brasil: "Terminé por los mecánicos y la gente de Valencia"

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de F1 y que acabó decimocuarto, con fuertes dolores de espalda, el lluvioso y accidentado Gran Premio de Brasil, se mostró muy emocionado tras la competencia, una en donde pudo abandonar la carrera, pero sus convicciones y su esfuerzo iba enfocado a algo más que sumar puntos.

Tras su llegada, declaró en el circuito de Interlagos que, a pesar de saber que no tenía posibilidades de puntuar, siguió hasta meta por sus “mecánicos, que han hecho un gran trabajo” y, “sobre todo, por la gente de Valencia”, en referencia a las víctimas y a los damnificados por las devastadoras inundaciones en la citada región española, que se han cobrado ya más de 215 vidas.

“En condiciones normales no hubiera acabado la carrera, pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí; y, sobre todo, por la gente de Valencia: por mucha gente que estaba en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy”, declaró, en referencia a todas las víctimas y afectados por la DANA.

“Voy a acabar la carrera por los mecánicos, que han hecho un trabajo increíble hoy, pero mi espalda me duele mucho, tíos. Este rebote no es normal”, había advertido previamente, por radio, a su equipo, Alonso, de 43 años, que en el ‘corralito’ de las televisiones posterior a la vigésimo fecha del año, se acordó de todos sus compatriotas que están pasando momentos realmente trágicos a causa de los devastadores efectos de la DANA.

“Tuvimos bastantes problemas con los frenos, sobre todo en todas las resalidas, en las que todo el freno se iba a la parte trasera; y era como tirar el freno de mano en las curvas”, explicó también, en el Autódromo Jose Pace, el doble campeón mundial asturiano.

Fernando Alonso finishing the race despite the intense back pains, it looks rough, hopefully he recovers well during the break 🥺pic.twitter.com/jMlDUOPmq0

— tami. (@Vetteleclerc) November 3, 2024