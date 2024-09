Y no en Dubai: Fiscalía fija nuevo domicilio a piloto que cruzó puente a 231 km/h y espera audiencia

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto chileno Felipe Padilla causó revuelo al circular a 231 km/h por el puente Llacolén de San Pedro de la Paz, hecho que compartió en redes sociales y por el cual fue denunciado por Fiscalía. A pesar de las intenciones de la Fiscalía, el caso se vio retrasado por semanas debido a problemas para notificar a Padilla, quien alega vivir en Dubai y niega haber grabado el video. Finalmente, Fiscalía ha fijado una nueva dirección para citar al piloto a una audiencia el 22 de octubre, donde se solicita una pena de 50 días de presidio en su grado máximo y la suspensión de su licencia de conducir por un año. Desarrollado por BioBioChile

Un nuevo episodio sumó el caso de Felipe Padilla, piloto chileno que cruzó el puente Llacolén de San Pedro de la Paz a 231 km/h, en febrero de 2024.

El hecho se masificó en Redes Sociales luego que el propio Padilla, un participante habitual de las competencias tuercas en el país como RallyMobil, compartiera el registro por la misma vía.

“A ver si empuja este guachito”, se le escucha decir a Padilla en el registro, por el que acabó siendo denunciado por Fiscalía, considerando que en ese lugar la velocidad máxima es de 80 km/h.

“El delito se encuentra en grado de consumado y cabe a la imputado Felipe Ademir Padilla Rico, en los hechos descritos, participación a título de autor de conformidad al artículo 15 N° 1 del Código Penal”, justificó fiscalía en su presentación oficial, solicitando un procedimiento abreviado.

Sin embargo, pese a la intención del Ministerio Público, el caso quedó detenido por varias semanas debido a que Padilla no pudo ser notificado para la audiencia porque “no se encontró la numeración” de su domicilio.

Esa situación se repitió en dos ocasiones. Primero, el 3 de junio de 2024 y, después, el 5 de julio de este mismo año.

El pasado 10 septiembre, tras ser requerido por BioBioChile por su participación en el Rally Avosur pese a su tema judicial, Padilla aseguró que “el video es un invento, yo no me he grabado manejando a exceso de velocidad. No he sido notificado porque yo vivo en Dubai”.

Fiscalía fija nuevo domicilio y solicita audiencia

Pese a que los días han ido pasando, Fiscalía ha seguido el tema y, según pudo confirmar BBCL, ya encontró y fijó una nueva dirección de Felipe Padilla.

Si bien en principio al piloto se le intentó notificar en Talcahuano, esta vez la entidad lo vinculó a Camino El Venado, un sector exclusivo de San Pedro de La Paz.

Con este nuevo antecedente, entregado por Fiscalía, el Juzgado de Garantía de San Pedro de La Paz citó a una nueva audiencia de procedimiento simplificado para el próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas. El ente persecutor insiste en solicitar a pena de 50 días de presidio en su grado máximo y la suspensión de la licencia de conducir por un año.

El abogado de Padilla, Pablo Bórquez, ya fue notificado, detalla el Poder Judicial. Felipe, en tanto, aún aparece como pendiente.