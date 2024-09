Padilla pudo correr en Rally pese a investigación por conducir a alta velocidad: no ha sido notificado

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto de rally Felipe Padilla, conocido por grabarse conduciendo a más de 230 km/h sobre el Puente Llacolén en febrero, enfrenta problemas legales al no poder ser localizado para su audiencia judicial, lo que ha generado dudas y preocupación. A pesar de su reaparición en una competencia en agosto, las autoridades aún no han logrado ubicarlo. La Fiscalía y la policía han intentado contactarlo sin éxito, por lo que se ha pedido su comparecencia para fijar un domicilio y, posiblemente, emitir una orden de detención. Las instituciones continúan trabajando en el caso, mientras Padilla niega las acusaciones argumentando que reside en Dubai. Desarrollado por BioBioChile

En febrero del presente año todos los focos apuntaron a Felipe Padilla, conductor de Rally que se grabó manejando a más de 230 kilómetros por hora sobre el Puente Llacolén, en dirección desde San Pedro de la Paz hacia Concepción, en la región del Bío Bío.

Meses han pasado desde su situación judicial, la cual, hasta hoy, no tiene resolución por motivo de que no pudo ser localizado. Además, el piloto volvió a pista en la categoría UTV del Rally Avosur, que se celebró el pasado 24 y 25 de agosto en Osorno.

Aquello fue lo que despertó una serie de inquietudes, aclaradas este martes por las autoridades correspondientes.

“Esto se inició de oficio por la Fiscalía, esta persona nunca ha sido percibida por ninguna de las dos policías. Nosotros pedimos la audiencia de formalización en base a los antecedentes del Registro Civil y el centro de notificaciones de Poder Judicial no lo pudo ubicar”, comentó al respecto el Fiscal Adjunto de la Región del Biobío, Jorge Lorca Rodríguez.

En esa línea, el funcionario añadió que se dio instrucción a Carabineros y también a la Policía de Investigaciones, pero tampoco se pudo localizar el domicilio del piloto.

“A ambas se les ha reiterado y se le ha pedido cuenta respecto al diligenciamiento de esta instrucción, porque es necesario que él sea apercibido y fije un domicilio para efecto de, eventualmente, despacharle una orden de detención”, complementó.

Por su parte, el Seremi de Transportes de la Región del Biobío, Héctor Silva Gormaz, señaló que desde el ente, esperan “que las instituciones hagan su trabajo”.

Cabe recordar que en junio el procedimiento no se realizó debido a la imposibilidad de notificación a Felipe Padilla, que negó todo tipo de acusaciones en su contra en diálogo con BBCL.

“El video es un invento, yo no me he grabado manejando a exceso de velocidad. No he sido notificado porque yo vivo en Dubai”, respondió.