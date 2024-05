Mercedes y Ferrari complican a Red Bull en F1: Hamilton y Leclerc dominan prácticas en el GP de Mónaco

La acción de la Fórmula 1 aterrizó en Mónaco para deleite de todo el principado y el mundo entero que vio como Lewis Hamilton dominó los primeros libres de la jornada y el local, Charles Leclerc se quedó con la segunda practica en el primer día de competencia.

En la mejor de sus 37 vueltas, Leclerc -segundo en el Mundial, a 48 puntos del líder, el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó cuarto la sesión- cubrió los 3.337 metros del circuito más corto y más estrecho del calendario en un minuto, 11 segundos y 278 milésimas.

Exactamente, 188 menos que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton; y con 475 de ventaja sobre el doble campeón mundial asturiano, que marcó su mejor tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Verstappen, ganador de cinco de las primeras siete carreras del año, se quedó, asimismo con las gomas blandas, a poco más de medio segundo del crono de Leclerc. En una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día poco antes de que, a falta de unos veinte minutos, todos hicieran simulación de carrera. En un Gran Premio en el que la calificación de este sábado será primordial.

Alonso giró 36 veces en la pista en la que firmó dos de sus 32 victorias en la categoría reina y mejoró en seis centésimas el crono de ‘Mad Max’, que en Mónaco apunta a su victoria 60 en la F1, en una sesión de nuevo apasionante, en la que todos rodaron al límite -y que por fortuna no tuvo incidencias reseñables- y que acabó con 21 grados centígrados ambientales y 30 en el asfalto.

Sainz dio las mismas vueltas que su compatriota en la sesión vespertina, en el circuito en el que fue segundo en 2021 y en 2022. En su mejor intento, el talentoso piloto madrileño se quedó a 684 milésimas de su compañero de equipo y se inscribió sexto en la tabla de tiempos, dos puestos por delante de ‘Checo’.

El mexicano, que en 2022 festejó en esta pista una de sus seis victorias en la F1 -y que es tercero en el Mundial, con seis puntos menos que Leclerc-, dio 31 vueltas en el ensayo vespertino y, en la mejor de ellas, se quedó a poco más de ocho décimas del monegasco.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la muy decisiva calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 78 vueltas, para completar un recorrido de 260 kilómetros.

Your top three in FP2 👀

🥇 Leclerc

🥈 Hamilton

🥉 Alonso#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/NS1ZVKNoAE

— Formula 1 (@F1) May 24, 2024