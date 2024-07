En duro presente de ’Checo’ Pérez: jefe de Red Bull abre espacio a pilotos jóvenes en su equipo de F1

Tras renovar contrato con Red Bull, las actuaciones de ‘Checo’ Pérez no han convencido en la interna del equipo, haciendo del mexicano un cuestionado piloto. Mientras sigue estancado, el mandamás de la escudería austriaca, Helmut Marko, opinó sobre el actual momento de la Fórmula 1 y lanzó una ‘indirecta’ que generó ruido.

“Durante las vacaciones de verano, también analizaremos y evaluaremos con más detalle el rendimiento de los juniors de Red Bull”, dijo Marko para Sportweek.com.

El jefe de equipo de Red Bull, en ese contexto, destacó el caso de Oliver Bearman, quien desde su parecer “estuvo en el lugar correcto en el momento correcto” al reemplazar a Carlos Sainz en el GP de Arabia Saudita en marzo del presente año y correr para Ferrari, en lo que fue su debut en el ‘Gran Circo’.

Consultado sobre su inclinación a la hora de escoger pilotos, el asesor de Red Bull complementó: “Prefiero que alguien se equivoque y sea una esperanza para el futuro a que no haya más mejoras”.

Sin referirse a nombres como los de Sergio ‘Checo’ Pérez o el australiano Daniel Ricciardo (RB Formula One Team), Helmut Marko dejó su ‘dardo’ sobre la mesa, al señalar que “hay pilotos que se estancan y son un poco mejores o peores dependiendo de su estado de ánimo”.

