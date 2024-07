McLaren dominó en accidentada qualy: Lando Norris ganó ’pole’ y largará primero en GP de Hungría de F1

El británico Lando Norris (McLaren) deslumbró este sábado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, al anotar un tiempo 46 milésimas más rápido que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y que le sirvió para llevarse la pole position del circuito de Hungaroring y empezar a engancharse a la lucha por el liderato del Mundial.

Norris, que firmó un tiempo de un minuto, quince segundos y 227 milésimas, aprovechó la mejoría del McLaren en las últimas semanas para volar sobre el húmedo trazado de la pista.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) largará segundo -a 22 milésimas de Norris-, creando el momento perfecto para que su compañero de equipo recorte alguno de los 84 puntos que le separan de Verstappen, líder del Mundial y que saldrá en tercera posición.

Fue una accidentada jornada. En la primera ronda de la sesión, había sido el mexicano Sergio “Checo’ Pérez” (Red Bull) el que se había estrellado con el muro. Luego, el japonés Yuki Tsunoda, dejó la segunda bandera roja de la jornada.

