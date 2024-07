Auto fue embestido cuatro veces: el brutal accidente masivo que impactó en la IndyCar en Toronto

Este domingo, la IndyCar en Toronto (Canadá) fue el escenario de un espeluznante accidente que, por poco termina en tragedia.

En la vuelta 72, cuando solo quedaban 13 giros para el final de la carrera, un trompo del mexicano Pato O’Ward, en la peligrosa curva número uno, desató un masivo choque.

De acuerdo a Marca, el piloto de McLaren perdió el control de su monoplaza e impactó contra el muro a poca velocidad. Lo más complicado vino después, ya que el vehículo del azteca quedó al medio de la pista y en punto ciego para el resto de los corredores.

Si bien algunos alcanzaron a evitar a O’Ward, Marcus Ericsson no tuvo la misma suerte. Trascartón, Felix Rosenqvist también golpeó el alerón del McLaren.

El que mayor susto pasó fue Santino Ferrucci, ya que tras chocar con el ya abollado monoplaza del mexicano, se elevó por el aire hasta impactar contra un muro.

Nolan Siegel, también de McLaren, fue el último en impactar contra su compañero de equipo.

Las imágenes de las cámaras de a bordo del vehículo de Pato O’Ward revelaron otro aspecto de la dureza de los cuatro impactos que recibió.

Vale mencionar que, pese a la espectacularidad del accidente masivo, ningún piloto resultó con heridas de consideración en una carrera de IndyCar que ganó el español Alex Palou, líder del campeonato.

A massive Turn 1 incident involving multiple cars sends the No. 14 airborne.

The red flag has been displayed.

📺: #IndyTO on Peacock pic.twitter.com/pxVdFIsQ68

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 21, 2024