Max Verstappen se quedó con la pole del GP de Emilia Romagna: McLaren dieron una dura pelea

Súper Max lo hizo de nuevo. Verstappen largará primero en el GP De Emilia Romagna en el circuito de Imola, Italia, tras ganar la clasificación.

El neerlandés, multicampeón vigente de la competencia, fue el más veloz de todos en la emblemática pista y hasta alcanzó un récord de la leyenda Ayrton Senna: ocho ‘pole’ consecutivas.

Ya de entrada en la Q3 Max tomó la delantera en su primer intento y no la soltó más. Después, en su último momento en la pista cerró con vuelta récord de 1:14.746.

Acompañando a Verstappen en los puestos principales estarán los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes dieron el batacazo ante los ‘locales’ de Ferrari.

Charles Leclerc y Carlos Sainz, de la ‘Scuderia’, empezarán cuarto y quinto, respectivamente, el próximo domingo.

Los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton iniciarán sexto y octavo, mientras que Yuki Tsonuda (AlphaTauri) lo hará séptimo.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Piastri and Norris were a whisker away from P1 👀

May 18, 2024