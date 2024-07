Remezón en Red Bull: revelan la "claúsula" que dejaría sin asiento a Checo Pérez tras GP de Bélgica

El futuro de Sergio \'Checo\' Pérez en Red Bull en la Fórmula 1 está en peligro, ya que su desempeño ha sido muy pobre recientemente, con su mejor resultado siendo un séptimo lugar en el GP de Hungría. Según nuevas informaciones en el mundo motor, el piloto mexicano estaría en una situación delicada debido a una cláusula en su contrato que podría llevarlo a ser despedido del equipo de la bebida energética. Esta cláusula establece que si Pérez termina la carrera en Spa-Francorchamps con más de 100 puntos de diferencia con su compañero Max Verstappen, podría ser destituido. Actualmente, está a 124 puntos de distancia de Verstappen, lo que lo pondría en una posición comprometedora. Además, se menciona otra cláusula que indica que Pérez no puede estar a más de cinco lugares de distancia de Verstappen antes de las vacaciones de agosto, estando ahora a seis puestos por detrás. La presión está sobre el mexicano, quien renovó su contrato con Red Bull hace poco, pero su desempeño no ha sido el esperado, lo que podría llevar a un posible final anticipado de su vínculo con el equipo campeón de la Fórmula 1.

El puesto de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull sigue tambaleando en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, luego de los paupérrimos resultados conseguidos en las últimas fechas en donde su mejor resultado fue el séptimo obtenido en el GP de Hungría.

Resulta que según nuevas informaciones en el mundo motor, el mexicano estaría ‘pendiendo de un hilo’, ya que existe una curiosa cláusula que podría detonar su salida del team de la bebida energética.

Según reportes de RacingNews365, ‘Checo’ firmó una condición para continuar con el equipo de Milton Keynes, en el cual, supuestamente no podía terminar la carrera en Spa-Francorchamps con más de 100 puntos de diferencia con su compañero, Max Verstappen.

Escenario que complicaría brutalmente al tapatío, ya que actualmente posee 124 unidades y ‘Mad Max’ 265.

De hecho, si los ‘astros se alinean’ y Sergio ‘Checo’ Pérez consigue el primer lugar en el circuito SPA en el GP de Bélgica y el neerlandés no suma puntos en la carrera, al mexicano se seguirían faltando 15 unidades para igualar a su compañero.

Eso no es todo, ya que también detallan que “otra de las supuestas cláusulas que existirían en el contrato del mexicano, indicarían que no podría llegar a las vacaciones de Fórmula 1 (agosto) por más de cinco lugares de distancia de Max Verstappen; donde ahora está a seis puestos por detrás”.

Un duro panorama para el mexicano, quien hace algunos meses renovó con Red Bull, pero desde su nuevo contrato con la escudería de la bebida energética, no ha obtenido buenos resultados y ahora, podría finalizar anticipadamente su vínculo con el actual equipo campeón de la Fórmula 1.

