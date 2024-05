Max Verstappen ’vuela’ con su Red Bull y saldrá primero en el GP de Miami: lo escoltarán los Ferrari

Max sigue imparable en el asfalto estadounidense. Verstappen ‘voló’ este sábado con su Red Bull en la qualy y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, sexta prueba del Mundial 2024.

El tres veces campeón del mundo y actual líder de la clasificación de pilotos ha sido amplio dominador este fin de semana. Fue el mejor de la única práctica el viernes, se quedó con la ‘pole’ para la Sprint y terminó ganando la versión recortada de una carrera normal.

Ahora, el neerlandés registró el mejor crono en el Miami International Autodrome con un tiempo de 1 minuto, 27 segundos y 241 milésimas. Segundo saldrá el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 141 milésimas de Max, y tercero terminó el ‘Cavallino Rampante’ del español Carlos Sainz, a 214 milésimas.

Séptima pole consecutiva para Verstappen, las seis de este año y la de la última prueba del 2023. Impresionante.

Apuntar que Sainz superó por tan solo cinco milésimas al mexicano Sergio ’Checo’ Pérez (Red Bull), cuarto a 219 milésimas de ‘Mad Max’.

La tercera fue la vencida para Verstappen en Miami, ya que no había conseguido la pole position en ninguna de sus dos participaciones previas.

Solamente le falta el broche final para cerrar un fin de semana redondo y lo buscará conseguir este domingo en un circuito en el que acumula dos victorias y en el que sabe cómo adaptarse a las dificultades de un trazado urbano en el que apenas hay agarre, que sobrecalienta mucho los neumáticos y en el que es muy difícil adelantar por lo sucia que está la trazada en la zona menos pisada.

Detrás del top 4 aparecen Los McLaren de Lando Norris (5º) y Oscar Piastri (6º), los Mercedes de George Russell (7º) y Lewis Hamilton (8º), el Haas de Nico Hulkenberg (9º) y el RB de Yuki Tsunoda (10º).

