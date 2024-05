Muchos habrían muerto: el video que justifica la implementación y uso del Halo en los monoplazas de F1

Diversos son los accidentes den la Fórmula 1 y los factores pueden ser multiples causas, sin embargo, para eso se creo el Halo, pieza que va por encima de la cabeza de los pilotos y que los protege de incidentes que podrían poner en riesgo sus vidas.

De hecho, si no existiese está pieza de que consiste en tres barras flexibles de titanio ubicadas delante y sobre la cabeza del conductor y tiene un peso de 10 kilos, en la Fórmula 1 se estaría hablando de las diversas muertes que hubiesen ocurrido.

Para destacar la importancia que representa este invento incorporado a la F1 en 2018, existen registros de accidentes que gracias al Halo, no terminaron en tragedia.

Uno de los primeros en ocurrir fue precisamente en el año 2018, cuando en el Gran Premio de Bélgica, Charles Leclerc (en ese entonces piloto de Sauber) fue básicamente ‘pisoteado’ por el McLaren de Fernando Alonso.

En la largada del circuito en Spa-Francorchamps, Nico Hülkenberg golpeó a Fernando Alonso, haciendo que este impactase la parte trasera del Sauber de Charles Leclerc.

Esto provocó que el monoplaza del español se elevase por encima del monegasco. La parte baja del McLaren pasó cerca del Halo, mientras que el neumático delantero derecho lo dañó en uno de sus lados. Luego de una investigación, la FIA concluyó que el halo salvó a Leclerc de un golpe en su casco que pudo ser fatal.

Em 2018, tivemos a estreia do polêmico Halo, proteção para a cabeça dos pilotos. Apesar de estranhar no início, logo nos acostumamos e foi fundamental no GP da Bélgica, quando a McLaren de Alonso passou por cima da Sauber de Leclerc e o pneu do espanhol atingiu o halo#F1 pic.twitter.com/QB3oN2sHRR

— Mundo F1 (@mundof1brasil) December 31, 2019