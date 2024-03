Cuatro muertos deja grave accidente en rally de Hungría: auto salió de pista y arrolló a espectadores

Dolor en el mundo motor. Cuatro personas fallecieron y al menos ocho quedaron heridas, después de que uno de los coches que participaban este domingo en un rally en Hungría se saliera de la pista y se estrellara contra los espectadores.

El trágico accidente ocurrió durante la undécima edición de la competencia Esztergom Nyerges Rally entre las localidades de Labatlán y Bajot, en el noroeste de Hungría.

La carrera fue suspendida por el fatal suceso. En cuanto se dio aviso del accidente, cuatro helicópteros medicalizados se desplazaron hasta la zona para evacuar de emergencia a los heridos.

A través de un comunicado, la policía del país de Europa central informó que el automóvil se salió de la carretera y acabó estrellándose contra el público que presenciaba la prueba, sin que por el momento se conozcan los detalles del siniestro.

Entre los heridos, de acuerdo a personal médico citado por la agencia húngara MTI, dos de ellos están graves. Uno de ellos es un niño que fue evacuado al hospital con pronóstico vital comprometido.

La Federación de Automovilismo de Hungría envío sus condolencias a las familias de las víctimas e indicó que cooperaría con las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.

#WATCH 🔴 4 individuals lost their lives, and a minimum of 7 others sustained injuries during an incident at a rally in northern #Hungary on Sunday, reports Reuters 🇭🇺

According to authorities, a race car veered off-course, striking spectators. The cause of the accident remains… pic.twitter.com/oJ2gT1pXDF

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) March 25, 2024