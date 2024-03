Mala leche al volante: piloto de Fórmula 3 le tiró su auto encima a rival y lo mandó contra muro

Este viernes, durante las prácticas libres de la Fórmula 3, el piloto búlgaro Nikola Tsolov protagonizó una vergonzosa maniobra que acabó con otro corredor chocando contra un muro.

Cuando el entrenamiento en Melbourne (Australia) entraba en sus últimos minutos, el irlandés Alexander Dunne (MP) se estrelló y destrozó su monoplaza en el mayor incidente de la jornada.

Pero al ver la repetición del momento, se vio cómo Tsolov (ART) deliberadamente chocó al piloto irlandés para sacarlo de la pista.

De acuerdo a ESPN, solo segundos antes Dunne había impedido el paso al búlgaro cuando calentaba sus neumáticos, lo que habría provocado la furia del piloto miembro del equipo Alpine de F1.

Así, en la curva siguiente, Tsolov le tiró su auto encima al irlandés y provocó su choque contra un muro de contención.

El accidente acabó en bandera roja y le puso fin a las prácticas del segundo Gran Premio de la Fórmula 3.

Vale mencionar que, tras una investigación de los comisarios de la FIA, se decidió sancionar a Nikola Tsolov con tres lugares en la grilla.

The incident that brought Practice to a premature end 🚩

Nikola Tsolov has received a three-place grid drop, with the Stewards determining that his actions, while unintended, caused a collision that was completely avoidable. #AusGP #F3 pic.twitter.com/z0AK7x6QMu

— Formula 3 (@Formula3) March 22, 2024