Desastre en la F1: Alex Albon perdió el control e impactó contra una pared en el GP de Australia

El GP de Australia está siendo un verdadero dolor de cabeza para los excelentes pilotos de Fórmula 1 en el circuito Albert Park, luego de que ya se hayan registrados los primeros incidentes y el ondeo de la bandera roja en el evento oceánico.

Resulta que el piloto de Williams, Alex Albon fue el protagonista de un fuerte choque que preocupó a todos en el ‘Gran Circo’, luego de impactar de lleno una pared en el circuito australiano.

El piloto tailandés no logró tomar de manera correcta la rápida curva 6 y con la parte derecha de su monoplaza impactó de lleno una pared de contención, la cual lo empujó hacía el otro costado golpeando ambas partes del auto Williams FW46 que quedó deshecho.

Lamentablemente, el estado del coche no le permitirá correr en su vehículo a Albon, pero un cambio de última hora anunciado por la Fórmula 1 revela que Alex igual podrá competirá, pero en el auto de su compañero Logan Sargeant, quien se retiró de la competencia en Australia.

En un comunicado, Williams explicó que “debido a los grandes daños sufridos, nos vemos obligados a retirar el chasis durante el resto del Gran Premio”.

“Es inaceptable en la Fórmula 1 moderna no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de lo atrasados ​​que estamos en el período invernal y una ilustración de por qué necesitamos realizar cambios significativos para estar en una mejor posición”, indicaron.

“Si bien Logan no debería sufrir por un error que no cometió, cada carrera cuenta cuando el mediocampo está más apretado que nunca, por lo que tomamos la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana”, señalaron.

De esta forma, Sargeant cederá su puesto a su compañero Albon, quien ha protagonizado mejores presentaciones para que el equipo Williams pueda sumar unidades en el GP de Australia.

The moment Alex Albon brought out the red flags 💥#F1 #AusGP pic.twitter.com/Osz5naXKQR

— Formula 1 (@F1) March 22, 2024