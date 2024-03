Las curvas ’malditas’ que fueron "una pesadilla" para pilotos de F1 en primera práctica en Australia

La tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tiene como escenario Australia, lugar en donde los pilotos de la mejor categoría de motor ya han comenzado a sufrir con las ‘curvas malditas’ del circuito Albert Park.

Resulta que las curvas 9 y 10 del circuito oceánico han sido un verdadero dolor de cabeza para los pilotos, luego de que una vuelta muy cerrada complicara a los veloces autos al momento de retomar el sendero.

Todos los conductores de las escuderías sufrieron, desde Verstappen -actual tricampeón de la F1- hasta Valtteri Bottas, quien hizo un ‘trompo’ con su monoplaza al momento de tomar la curva 10.

Sergio ‘Checo Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y otros excelentes pilotos no pudieron tomar a alta velocidad la curva 10, la cual finaliza con un tramo de arena para evitar impactos con la muralla, sector que hizo patinar a más de uno en Australia.

Sin embargo y a pesar de los problemas, Ferrari se las arregló para complicar aún más a Red Bull y logró instalar sus dos pilotos en el podio.

De esta forma, Charles Leclerc se quedó con la primera posición en los Libres 1, mientras que Max Verstappen fue segundo abordo de su Red Bull, mientras que Carlos Sainz, quien volvió tras ser operado de apendicitis, logró quedarse con la tercera posición.

FP2 Classification (60/60 mins)

Here's how we end our first day on track at Albert Park 📸#F1 #AusGP pic.twitter.com/JK0gQNWZVJ

— Formula 1 (@F1) March 22, 2024