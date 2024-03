El giro de Jos Verstappen: papá de Max cambia el discurso en su guerra contra Horner en Red Bull

Jos Verstappen cambió en las últimas horas su discurso en su guerra contra Christian Horner, luego de estallar el polémico caso del jefe de Red Bull Racing con una de las empleadas de la escudería.

El padre del tricampeón del mundo de la Fórmula 1 pidió en las últimas horas un cese del fuego y el arribo de la paz en el turbulento presente del equipo austriaco.

Recordar que Horner fue acusado de “comportamiento inapropiado” por parte de una empleada y Jos Verstappen llegó a pedir públicamente su salida, pese a que una investigación interna absolvió al británico.

Ahora, el progenitor de Max declaró sobre la ‘lucha de poder’ existente en Red Bull que “es parte de ello, pero también es necesario que haya paz”.

“Es necesario volver a descansar un poco en el equipo, pero dadas las circunstancias, creo que llevará un tiempo. Ojalá puedan volver a concentrarse en las carreras pronto, porque de eso se trata”, agregó en declaraciones que recoge el medio belga Sporza.

Respecto al dulce momento de su hijo, a pesar de los problemas internos, Jos dijo que “es importante que siga ganando, haga lo que haga. El coche funciona muy bien y entre los ingenieros y él no pasa nada. Max puede desconectar, pero le hacen muchas preguntas al respecto. No le gusta, pero es parte de la F1″.

De esta manera, el ex piloto de la Fórmula 1 aboga por apagar el incendio que él mismo instigó.

