Carlos Sainz se emociona por apoyo recibido tras operación: compartió emotivo recuerdo con su padre

El español Carlos Sainz (Ferrari), que fue operado este viernes de una apendicitis en Yeda y se perderá, por ese motivo, el Gran Premio de Arabia Saudí, publicó un mensaje en una conocida red social en la que afirma que se siente “mucho mejor”, agradeciendo todos los mensajes de ánimo que ha recibido durante las últimas horas.

“Me sometí a una suave operación (‘Smooth operation’, en inglés, en un juego de palabras con el que alude a la canción ‘Smooth operator’, de Sade; que suele cantar después de sus éxitos) y me siento mucho mejor”, explicó Sainz, de 29 años, en la red social ‘X’.

“Gracias por todos vuestros amables mensajes y a todo el mundo que me ha cuidado estos días en Arabia Saudí, en especial al Hospital de las Fuerzas Armadas del Rey Fahd. GRACIAS”, escribió el talentoso piloto madrileño.

Underwent a smooth operation today and I’m feeling much better!

Thank you for all your kind messages and to everyone that has looked after me these days here in Saudi, specially at the King Fahad Armed Forces Hospital. THANK YOU 🙏🏻

