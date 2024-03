Fernando Alonso se ilusiona por interés de Red Bull: asegura estar "en la lista" y agiganta rumores

La temporada 2024 en la Fórmula 1 comenzó muy convulsionada, luego del acuerdo que alcanzó Hamilton con Ferrari para el 2025, los rumores de la salida de Verstappen de Red Bull y la danza de nombres que han circulado en Mercedes para reemplazar al siete veces campeón del ‘Gran Circo’.

Así también, uno de los nombres que se han vinculado fuertemente a la escudería alemana que perderá a su estrella es Fernando Alonso, quien por ahora se mantiene en Aston Martin, pero su vínculo con la escudería termina a final de temporada.

No obstante, el revuelo que ha alcanzado la ‘supuesta’ salida de Verstappen -padre e hijo- de Red Bull por los problemas con Horner, posiciona al asturiano entre uno de los más fuertes candidatos a tomar su puesto.

Ante esto, Fernando Alonso se tomó un tiempo en Arabia Saudita -escenario del siguiente GP- para aclarar que “ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos”.

“Claro que estoy en la lista de Red Bull, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras”, aseguró.

Sin embargo, prefirió poner paños fríos a los rumores y sentenciar que “primero de todo, necesito ver si quiero seguir corriendo. Si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras”.

Rumores que se disparan con el correr de las horas en Red Bull, escudería que goza de la hegemonía impuesta por Max Verstappen, pero que ahora atraviesa problemas fuera de lo deportivo por la denuncia en contra de Christian Horner.

Jessica Hawkins becomes the first woman to drive the latest generation F1 car in Kingdom with @aramco.

Pushing limits on and off the track. pic.twitter.com/AUmT530Us7

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 6, 2024