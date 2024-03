Red Bull se incendia: padre de Verstappen no quiere saber nada con Horner y avecina un oscuro futuro

Red Bull se incendia y todo por la polémica denuncia contra Christian Horner. En los días previos al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1, el jefe de la escudería fue acusado de comportamiento inapropiado por una empleada del equipo.

Pese a que el británico fue absuelto tras una investigación interna del team austriaco, el papá de Max Verstappen, Jos Verstappen, se lanzó con todo contra Horner.

El progenitor del campeón del mundo ve con malos ojos que la investigación haya declarado sin culpa al mandamás de la escudería de la bebida energizante.

Horas después de conocerse el dictamen de a investigación, medios europeos apuntaron a la existencia de una carpeta de Google Drive con las supuestas charlas entre Horner y su asistente personal.

En la mayoría de los chats, el director de origen británico se muestra insistente en que la asistente le envíe fotos en ropa deportiva o ropa íntima.

“El equipo está en peligro de partirse, no se puede seguir así. Va a explotar. Va de víctima cuando él es quien está causando los problemas. Hay tensión mientras él siga en el puesto“, indicó Jos en entrevista con el Daily Mail.

De esta manera, el padre de Max pide la salida de Christian Horner de Red Bull. Unas declaraciones que ya tuvieron sus primeras repercusiones, ya que desde Europa aseveran que Jos Verstappen, que cumple 52 años este 4 de marzo, ha sido invitado a no asistir al Gran Premio de Arabia Saudita.

