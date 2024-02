Desafió a Verstappen y su Red Bull de F1: así es el dron más rápido del mundo que cautiva a fanáticos

El Rocket Drone, que alcanza los 350 kilómetros por hora, compartió trazado con el tricampeón mundial de la máxima categoría del automovilismo.

Red Bull Racing utilizó el dron más rápido del mundo para grabar a Max Verstappen y el flamante RB20, esto durante el día de grabación promocional de la escudería austriaca en Silverstone, Inglaterra.

Creado por un equipo de ingenieros especializados contratado por la propia Red Bull, el dron contaba a los mandos con Ralph Hogenbirk, piloto licenciado y experimentado en el tema.

El aparato sirve para grabar planos nunca antes vistos en la Fórmula 1. Tiene una capacidad de aceleración de 100 a 300 kilómetros de apenas dos segundos y registra un peso de menos de un kilo.

“Es parecido a conducir un coche rápido, tienes que concentrarte en lo que haces y no pensar en la velocidad a la que vas. Sé que, si voy más rápido, los controles cambian y se vuelven más sensibles, así que debo tenerlo en cuenta para pilotar el dron correctamente. Por lo demás, solo respondo a lo que hace el coche, centrándome en mantenerlo en cuadro“, indicó Hogenbirk.

En tanto, Verstappen alucinó con la pequeña máquina. “Nunca he visto a un dron ir tan rápido. Ni siquiera me di cuenta de que me estaba siguiendo hasta que lo vi muy cerca en algunas curvas”, dijo.

“Es sorprendente lo rápido que iba y lo mucho que se aproximaba en algunos lugares. Da una perspectiva totalmente nueva para ver la Fórmula 1”, agregó el neerlandés.