Nueva polémica se instala en la F1 y toca a Red Bull: "No está permitido en ningún otro deporte"

Una nueva polémica arriba a la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, y tiene relación con Red Bull, la escudería dominadora del ‘Gran Circo’ en los últimos años.

Ha llamado la atención en los últimos días, en los test de pretemporada en Bahréin, el rendimiento del nuevo coche del Visa Cash App RB (antiguo AlphaTauri), el monoplaza del equipo ‘B’ propiedad de Red Bull.

Un coche que, de acuerdo a Mundo Deportivo, genera demasiado ruido. No pocos pusieron énfasis en las enormes similitudes del VCARB-O1 con el RB19 campeón del año pasado.

El monoplaza que conducirán el 2024 Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda recoge las líneas fundamentales del coche con el que Verstappen y Checo Pérez lograron 21 victorias en 22 carreras disputadas en 2023 ¿Una réplica?

Este escenario incomoda de sobremanera a Zak Brown, CEO de McLaren. El empresario y expiloto estadounidense se ha mostrado totalmente contrario a que exista un conjunto que tenga en propiedad dos equipos.

Apuntar que en la F1 se permite a los equipos copiar el diseño de un coche a través de la observación y la fotografía. Está prohibido, eso sí, la transferencia de diseños y planos de los coches entre escuderías.

“No creo que estén haciendo trampas, pero las reglas no son adecuadas para el propósito. No hay otro deporte importante que yo conozca en el que puedas ser dueño de dos equipos que compitan. No está permitido en ningún otro deporte, debido a la influencia política, y al comercio de jugadores. Es por todas las razones que se te ocurran”, indicó Brown en declaraciones que reproduce ‘Motorsport’.

Para el estadounidense, Red Bull se vería beneficiado con tener un equipo ‘B’ en la toma de decisiones que podrían influir en la competición. Por ejemplo, Verstappen puede tener no solo a ‘Checo’ de ayudante, sino también a los dos pilotos de Visa Cash App RB para jugar a su favor.

Christian Horner rebate a Zak Brown

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, recogió el guante y respondió los dichos de Brown. “La cosa viene de que Mosley habló con Helmut Marko y Mateschitz porque Minardi estaba en quiebra. Red Bull estuvo ahí. En 2008 salieron muchas marcas y siguió ahí en malos tiempos donde otros se habían marchado, dijo.

“Luego llegó la Covid y, de nuevo, aguantó con ambos equipos. Y fuimos claves para seguir adelante. El esfuerzo de (Visa Cash App) RB debería ser aplaudido en lugar de criticado”, agregó.

Para terminar, el ex piloto y dirigente de automovilismo británico señaló que “la relación entre nuestros equipos es incluso menor que la que ha habido durante años de equipos con Maranello… No entiendo el ruido creado sobre esto y creo que RB debería ser apoyado por el esfuerzo en buenos y sobre todo malos tiempos”.