"Estoy preparado": piloto se postula para ’robarle’ su lugar a Checo Pérez y sacarlo de Red Bull

Alexander Albon, piloto tailandés de Williams, aseguró estar en el mejor momento de su carrera y preparado para tener una nueva oportunidad en la escudería Red Bull.

El deportista de 27 años fue parte importante del hoy equipo dominador de la Fórmula 1 durante el 2019 y 2020. Fue ascendido para ocupar el lugar de Pierre Gasly, quien pasó a Toro Rosso.

Como mejor resultado obtuvo el cuarto puesto en el GP de Japón y el 2020 se anunció que el mexicano Sergio Pérez ocuparía su lugar en 2021, pasando a ser piloto reserva del equipo.

Ahora, el nacido en Londres se encuentra en condiciones de tomar el lugar de ‘Checo’ en el team austriaco de la bebida energética. Pese a terminar segundo en la campaña 2023, el mexicano firmó una temporada irregular en el ‘Gran Circo’.

“El único sentimiento que tengo es el de ojalá haber sido entonces como soy ahora. Creo que estoy preparado para ese desafío, pero ya veremos qué sucede”, indicó Albon, con el firme objetivo de regresar al equipo donde actualmente brilla Max Verstappen.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y sé que todavía quedan muchas cosas por venir, pero al mismo tiempo siento que puedo ganar carreras y quiero estar en los podios”, agregó en el podcast de High Performance.

Además, el piloto con contrato con Williams hasta 2025 tiene la confianza al tope. “Ahora podría unirme a cualquier equipo y no tengo ninguna duda de que haré un buen trabajo”, dijo.

Incluso, Albon no esconde su gusto por Ferrari: “De pequeño era un gran fan (del equipo italiano) y soy de la era de Michael Schumacher, así que estaba absolutamente obsesionado”.

