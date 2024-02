El ’guiño’ de Mercedes a Hamilton para acallar sus críticas en la Fórmula 1: presentaron bólido 2024

Mercedes, equipo más laureado de la última década en la Fórmula 1, presentó este miércoles en Silverstone su nuevo monoplaza “W15” para la próxima temporada.

Será el último que pilotará Lewis Hamilton quien, tras once temporadas, se marcha rumbo a Ferrari para ocupar el asiento de Carlos Sainz en 2025 y, a su lado, seguirá acompañado de George Russell.

Desde que el británico aterrizó en la escudería alemana, el piloto ha logrado seis de sus siete títulos mundiales, 82 victorias, 78 ‘poles’ y 148 de los 197 podios que lleva en la F1.

Cifras que intentará aumentar con el primer coche diseñado por James Allison como jefe técnico, tras anunciarse, en octubre del año pasado, que Mike Elliott abandonaba el equipo.

El coche incorpora el plateado para complementar al color negro que ha sido predominante en las últimas temporadas y formar el patrón de la estrella de tres puntas -seña de identidad de la marca- en la cubierta del motor, aunque incluye detalles en rojo en el alerón trasero y en el antivuelco como guiño a uno de sus patrocinadores.

Como ha explicado la escudería de las ‘flechas plateadas’, el nuevo monoplaza incluye un nuevo chasis, una nueva carcasa de la caja de cambios, así como la mejora del eje trasero del automóvil para que ambos ejes mantengan un mayor control de neumáticos que el W14.

De acuerdo a Motorsport, curiosamente Mercedes ha asumido las reiteradas quejas de Hamilton sobre que la cabina estaba demasiado adelantada en el momento en el que el inglés hizo oficial que se marchaba.

Viendo las primeras imágenes del “W15”, se puede apreciar que el espacio para el piloto ha sido desplazado más atrás para redistribuir los pesos.

Se trata de la principal diferencia en comparación a los dos modelos anteriores de Mercedes, que coinciden con las dos peores temporadas en mucho tiempo para los alemanes.

“James Allison y sus ingenieros han revisado el proyecto partiendo de una hoja en blanco, tratando de corregir los errores de las dos temporadas anteriores, como también dicen que hicieron en Ferrari”, detalló el citado medio.

En la presentación, el siete veces campeón de la Fórmula 1 destacó que “el W15 es más estable y más predecible. Nos permitirá extraer el potencial no solo del coche, sino de nosotros mismos como pilotos”.

