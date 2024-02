Evitó hablar de injusticia: director de Ferrari justifica salida de Sainz para apostar por Hamilton

Ferrari se alista para la temporada 2024 en la Fórmula 1, no sin antes, palpitar lo que será el adiós de Carlos Sainz y más aún, la llegada de Lewis Hamilton a su equipo en 2025.

A pesar de que todavía falta un año, el director ejecutivo del equipo de la marca italiana, Fred Vasseur, no pudo evitar referirse al arribo del heptacampeón inglés a las huestes del ‘Caballino Rampante’.

“Sobre el anuncio que hicimos la semana pasada con respecto a Lewis, es una gran oportunidad para el equipo. Queremos estar centrados en 2024. Es la razón por la que hicimos el anuncio tan pronto“, comenzó diciendo al medio español Mundo Deportivo.

A su vez y en plena presentación del monoplaza que conducirán Charles Leclerc y el propio Sainz, Fred Vasseur respondió sin tapujos al ser consultado por la presunta ‘injusticia’ que significa el adiós del español para dar espacio al expiloto de Mercedes.

“¿Injusto? No sé si es la palabra adecuada. Creo que para el equipo, la oportunidad de Lewis es algo que hay que tener en cuenta en cualquier caso. Es el tipo con más experiencia, y por lo tanto, es una gran oportunidad para nosotros“, aseveró el directivo.

Sobre la misma respuesta, Vasseur reiteró que el fichaje de Hamilton “no tiene nada que ver” con Carlos Sainz, sino, por los objetivos de la escudería.

“Carlos hizo un gran trabajo el año pasado, estoy seguro de que hará un gran trabajo este año. Es muy profesional. Tenemos una relación personal muy buena. Pero es como es y tenemos que centrarnos en el futuro“, finalizó.

#F1 | Fred Vasseur on signing Lewis Hamilton: “We have had a good relationship with Lewis for a little over 20 years now. We have always been in contact, we talk about different things and I think it happened naturally. I don't know what was decisive for him and what was not, but… pic.twitter.com/uER5C2zEum

