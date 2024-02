Fernando Alonso reacciona con ironía al fichaje de Hamilton en Ferrari: "No era su sueño hace meses"

Fernando Alonso se pronunció a la llegada de Hamilton a Ferrari y reaccionó con ironía antes las declaraciones del británico, quien aseguró que es su "sueño", vestir el rojo de la 'Scuderia' italiana.

El fichaje de Lewis Hamilton en Ferrari no ha parado de ser comentado en el mundo entero y sobre todo en la Fórmula 1, luego de que el siete veces campeón del ‘Gran Circo’ cumpla uno de sus “sueños”, según sus propias palabras.

No obstante, dichas declaraciones fueron puestas en tela de juicio por Fernando Alonso, piloto asturiano que actualmente maneja para Aston Martin, pero que también ha sido vinculado como sustituto de Hamilton y encaminado al monoplaza de Mercedes.

En una rueda de prensa en la presentación de los nuevos coches de Aston Martin, partió asegurando que se sorprendió de la llegada de Hamilton a Ferrari, ya que estuvo entrenando todo ese día y solo conoció la noticia tras 24 horas.

Con relación a esto detalló que “no le dediqué mucho tiempo (a la noticia). Ese día estaba entrenando, así que me perdí todo el estrés de todo el mundo y me enteré un día después en las noticias. Probablemente, fue una sorpresa, no voy a mentir”.

“No porque el cambio en sí mismo, solo porque desde fuera parecía que él (Hamilton) estaba muy ligado a Mercedes y era muy leal a ellos. Fue un poco inesperado, pero no sé las razones que hay detrás, no conozco qué pasó, pero tampoco le puse mucha atención”, indicó.

“Quizás, el próximo invierno sea más sobre esto, porque aún queda un año (para la llegada de Hamilton a Ferrari) y no he gastado mucho tiempo en eso”, sentenció.

Fue ahí donde lanzó frases fiel a su estilo, con ironía, luego de detallar que “hace dos meses no era su sueño de pequeño. Así que es algo diferente. No tengo mucho que comentar. Espero que disfrute de la experiencia, es un equipo muy especial, pero… es más especial cuando ganas. Es lo que necesitas, ganar”.

“Y ya han pasado varios años ya desde que tuvieron un coche muy rápido y luchaban por cosas muy grandes, y puede que Lewis pueda traer ese extra para luchar por el campeonato”, agregó.

Por otra parte, aseguró que “el coche estaba ahí al final del año pasado, cuando con un Red Bull muy dominante, Ferrari fue capaz de ser más rápido que ellos en muchas clasificaciones. Así que creo que el coche puede ser lo suficientemente rápido”.