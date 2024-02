El mayor triunfo de Lewis Hamilton: de sufrir bullying a ser el héroe de su hermano con parálisis

La historia de vida de Lewis Hamilton habla de sufrimiento, bullying, y acoso escolar, pero también de superación, de lucha y sobre todo, de enfrentar con carácter al destino, conceptos que replicó su hermano y que hoy los tiene como brillantes pilotos en diferentes categorías del mundo motor.

El mayor triunfo de Hamilton: del bullying a ser la inspiración de su hermano con parálisis cerebral

Lewis Hamilton dio el gran golpe hace unas semanas en al Fórmula 1, luego de llegar a un acuerdo y abrichar su llegada a Ferrari para el 2025, en lo que se ha convertido en uno de los traspasos más importantes del último tiempo en el ‘Gran Circo’.

El 7 veces campeón de la F1 (6 con Mercedes y 1 con McLaren), dio un paso más en su carrera y a los 39 años, cumplirá uno de sus grandes sueños, ser el nuevo piloto experimentado de la mítica ‘Scudería’ italiana.

El británico que se alza como uno de los pilotos más ganadores en el Gran Premio de Gran Bretaña (su casa), ha escrito con letras doradas su participación en la Fórmula 1, pero su gran lucha ha estado fuera de la pista, luego de tener una vida muy difícil antes de llegar a la mejor categoría de motor del mundo.

Hamilton ha inspirado a miles de personas, ya que el camino que le tocó recorrer es un claro mensaje de que los sueños se hacen realidad y que las mejores luchas son aquellas que se comparten.

Lewis Hamilton es el único piloto afroeuropeo de la parrilla y por lo tanto el único que ha ganado títulos, y se ha caracterizado por encabezar campañas dentro de Fórmula 1 en contra del racismo; de hecho, fue por él que Mercedes ha pintado su auto de negro en algunas temporadas y esa lucha nació desde la infancia.

Lewis Hamilton y su descendencia afroeuropea

El nombre completo del hombre más ganador en Silverstone es Lewis Carl Davidson Larbalestier Hamilton y nació el 7 de enero de 1985, producto de la relación de su padre, Anthony Hamilton, de ascendencia granadina, y la británica Carmen Larbalestier.

No obstante, la relación de sus padres no fue duradera y a los 2 años de Lewis se separaron. Su madre se quedó con su custodia, pero el vínculo con su padre nunca se cortó y de hecho, el fue quien lo llevó por el mundo del automovilismo.

Pese a no ser una familia con grandes recursos económicos. Anthony llegó a acumular tres trabajos para financiar la carrera de su hijo en karts, y en su primera competencia se presentó con un traje usado.

Anthony Hamilton worked multiple jobs, emptied his savings and took out a second mortgage to help his son chase his dream of being an F1 driver. He was there for Lewis after Sunday's race to remind him how far they've come ❤️ pic.twitter.com/JnWGpNO43t — ESPN F1 (@ESPNF1) December 13, 2021

Cabe destacar que aunque siempre destacó con dotes para conducir, tampoco era malo en otros deportes, ya que compartió clases de fútbol con un actual jugador, Ashely Young, en momentos en que su madre buscaba que se encaminara por el mundo del deporte ‘rey’.

No obstante, deseo de Hamilton por llegar a correr en un monoplaza iba en aumento y eso provocó que su madre tomara la radical decisión de renunciar a la custodia y cederla a Anthony, consciente de que él podría facilitarle las herramientas para seguir en el sueño de llegar a Fórmula 1.

Lewis Hamilton is planning to change his name to honour his mother Carmen Larbalestier. “None of you might know that my mum’s name is Larbalestier, and I'm just about to put that in my name.” pic.twitter.com/TaYRn2KL2B — F1District (@F1District) March 14, 2022

“Se me partió el corazón”, dijo la madre en una conversación hace años con El País.

La traumática infancia de Hamilton

El automovilismo pasó a ser parte de Hamilton y fue la vía de escape que encontró el actual piloto de Mercedes a las constantes actos de bullying, burlas, agresiones y acoso solo por ser de piel morena.

Así lo comentó en su momento el propio Hamilton al señalar que “sufrí acoso escolar ya desde los seis años. No me atrevía a volver a casa y hablar de ello con mis padres, no quería que pensaran que no era una chico fuerte”.

This was me learning to defend myself. As a kid, I wanted to be able to stay safe but also be able to defend those who didn’t feel they could fight for themselves. Helping out a kid from being bullied was probably the only highlight of my school life but one I’m grateful for. pic.twitter.com/iBPw5QwIjN — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 17, 2020

Uno de los episodios que más recuerda Lewis fue cuando lo acusaron de golpear a un niño, quien terminó en el hospital, por lo cual fue expulsado del colegio católico, John Henry.

Sin embargo, se demostró que Lewis no había sido el responsable de tal hecho, por lo cual el colegio ofreció disculpas.

“El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: ‘Tú nunca vas a ser nada’. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando y diciendo: ‘No voy a ser nada’”, recordó entre lágrimas Hamilton.

Afortunadamente, Hamilton encontró la manera de transformar ese acoso en fortaleza: “Sentía que el sistema estaba en mi contra y yo nadaba a contracorriente. Pero estoy muy agradecido por ese viaje, porque es lo que me convirtió en la persona que soy hoy”, sentenció en declaraciones recopiladas por Marca.

La llegada de su hermano con un tipo parálisis cerebral

Otro de los momentos icónicos y que forjaron el carácter de Hamilton en su vida fue la llegada de su hermano, Nicolas, quien nació en el 1992 a causa de otra relación de su padre.

Al nacer, el nuevo integrante de la familia Hamilton, fue diagnosticado con parálisis cerebral, la cual afectaba piernas y todo el sector derecho de su cuerpo, sin embargo, el gran golpe llegó a los 18 meses de nacido.

Al año y medio del nacimiento de Nicolas, los pronósticos médicos indicaron que Nicholas pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas y al igual que Lewis fue víctima de burlas y acoso escolar, tanto por su color de piel como por estar en silla de ruedas.

“Crecí viendo las lágrimas de mi hermano cuando no podía hacer nada. Crecí viendo cómo lo miraba la gente, o cómo lo trataban otros niños”, contó Lewis en una extensa entrevista en el programa In depth with Graham en 2016.

Llegó el día en que Nicolas no podía más y le hizo una pregunta que estremeció el corazón de Lewis al consultar: “¿Qué hago con eso?”.

El ahora piloto le dio un consejo que le cambió la forma de verla vida. “Solo tienes que ser tú mismo. Si la gente se burla de tu silla de ruedas, ¿por qué no la haces increíble?”. Nicholas aprendió a hacer trucos en su silla, desde saltar escalones hasta hacer giros.

Esto le ayudó, junto a las sesiones de fisioterapia, para finalmente vencer los pronósticos médicos y dejar la silla de ruedas desde los 16 años gracias al fortalecimiento de sus piernas.

De hecho, el propio ‘Nic’ contó en el podcast In The Pink, que “Lewis me enseñó a hacer ‘Willys’ y otras cosas en mi silla de ruedas, casi me convertí en el Tony Hawk con ella, como el skater”.

“Empecé a saltar desde los escalones y a intentar ser cool. Eso me ayudó a superarlo. Fue un momento de formación de carácter para mí, así que me alegro de haber pasado por ello”, sentenció.

Hoy en día un piloto, al igual que Lewis, en autos tipo turismo, que son modificados al interior para que ‘Nic’ pueda conducirlos.

“No creo que se dé cuenta de lo importante que es para mí. Estoy muy orgulloso de él”, sentenciaba en ese entonces Nicolas sobre Lewis.

El adolescente de 18 años, Nicholas pasó de ganar carreras y un título en el mundo del automovilismo virtual (en 2009 conquistó el Campeonato Británico) a competir en la Clio Cup (torneo monomarca más complejo del Reino Unido).

Nicolas Hamilton, hermano de Lewis, nació con parálisis cerebral y a los 18 meses de vida, comunicaron a la familia que no podría caminar. Esto jamás lo detuvo, y actualmente es piloto profesional en el Campeonato Británico de Turismos, con un coche especialmente adaptado. 💪 pic.twitter.com/9WLuZdx6qW — Carburando (@CarburandoTV) December 14, 2022

“En cuatro meses pasé de jugar en el simulador a poder conducir un coche”, comentaba emocionado un tiempo después.

“El automovilismo me dio un propósito. Una razón para superar mi condición”, explicó a BBC sobre aquel momento que marcó un punto de inflexión. Había logrado su meta, una que muchas veces se veía imposible de alcanzar.

En paralelo a su amor por las pistas y los monoplazas, Lewis Hamilton también creó la primera academia de carreras del Reino Unido para conductores con discapacidad, la TEAM BRIT.

El objetivo como lo detalla la web, es “inspirar a las personas con discapacidades, trastorno de estrés postraumático y problemas de salud mental”, a obtener la licencia profesional para conducir de forma competitiva.

Con esto, tanto Lewis como Nicolas Hamilton lucharon contra las diversas adversidades de su infancia y con la enfermedad de ‘Nic’ para conseguir sus metas.

Lewis, conquistó 7 campeonatos en la Fórmula 1 y se prevé que sea un gran adversario que amenace la hegemonía de Max Verstappen cuando el británico aterrice en Ferrari a inicio del 2025.

Mientras que su hermano Nicolas, venció el lapidario pronostico de los doctores para demostrar que con esfuerzo y atrevimiento, las cosas que se piensan y se ven como un sueño, se pueden llegar a concretar.

Una historia de perseverancia, lucha, constancia y esfuerzo que ha dado sus frutos y que posiblemente, se siga escribiendo con letras doradas en el mundo del automovilismo.