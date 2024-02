Ferrari oficializa su ’bombazo’: confirma arribo de Lewis Hamilton desde 2025

Ferrari remeció la Fórmula 1. Esta jornada, la escudería italiana oficializó el arribo del siete veces campeón, el británico Lewis Hamilton.

El ahora expiloto de Mercedes, quien tenía contrato hasta 2025 con el equipo alemán pero con un cláusula de salida, vestirá de rojo a partir del próximo año.

Así lo anunció la propia Fórmula 1, que confirmó que Hamilton pasará al histórico equipo italiano una vez acabada la temporada 2024.

“La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años”, detallaron desde Montmeló.

Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008, a bordo de un McLaren y añadió otros seis más para la escudería alemana.

Con Mercedes, el británico se coronó en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024