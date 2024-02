Mercedes se queda sin su rey desde 2025: escudería oficializa adiós de Lewis Hamilton

Se acabaron todas las especulaciones. Lewis Hamilton vivirá su última temporada con Mercedes este 2024 y dirá adiós a la escudería.

Así lo oficializó la propia compañía con un breve mensaje en redes sociales.

“El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y Lewis Hamilton se separarán al final de la temporada 2024”, dice la publicación.

“Lewis ha activado una opción de liberación en el contrato”, se agrega.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024