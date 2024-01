Lando Norris explica la razón para no firmar por Red Bull en la F1: "No es una decisión inteligente"

Lando Norris sorprendió al revelar que fue buscado por Red Bull, pero declinó esa opción tras renovar con McLaren en la Fórmula 1.

Lando Norris sorprendió a todo el mundo de la Fórmula 1 al renovar su contrato más allá del 2025 junto a McLaren, en una apuesta tanto de la franquicia como el piloto, quien ha sido buscado por Red Bull para poder remplazar a Sergio ‘Checo’ Pérez.

De hecho, ha estado en la mira del equipos de la bebida energética desde hace algunos meses tras las declaraciones de Helmut Marko, quien detalló en su momento que “es una lástima que su contrato dure tanto tiempo porque él sería uno de los candidatos a remplazar a Checo”.

No obstante, Norris acaba de renovar su contrato con la escudería británica y ya definió por los próximos años su futuro, pero eso no le impidió revelar que el motivo principal para no dejarse seducir por Red Bull tiene nombre y apellido, Max Verstappen.

Según declaraciones reunidas por Mundo Deportivo, Lando Norris detalló que “él (Verstappen) está en un equipo en el que se siente comodísimo. Mucho se construye a su alrededor. Para cualquier enfrentarse al Verstappen de ahora es muy complicado. No creo que sea cuestión de miedo”.

“No es una decisión inteligente”

“No creo que alguna vez haya tenido miedo de enfrentarme a alguien. Pero si llegas a un equipo… ¿puedes desafiar a alguien nada más aterrizar ahí?. Creo que es un ‘no’ para cualquier piloto. Si quieres competir contra el mejor piloto del mundo no es lo mejor que puedes hacer. No es una decisión inteligente”, indicó.

Posteriormente, aseguró que junto a McLaren apuntan a cosas grandes dentro de la Fórmula 1 al asegurar que “ha sido una decisión fácil. Llevábamos negociando un tiempo y en términos de otras opciones y mirar fuera… no necesitaba hacer eso”.

“Hay dos cosas que influyen en esta decisión: la primera, es que disfruto donde estoy ahora. La otra es si este equipo puede ayudarme a cumplir mi sueño de ser campeón del mundo. Y creo que ambas son ciertas. Sobre todo, la segunda. Me encanta estar aquí”, sentenció.

Por último, destacó que “siempre hay discusiones con otros equipos, no voy a mentir. Sueles preguntar a la gente lo que te pueden ofrecer, pero en mi caso no ha ido más allá de eso”.

“Si miras dónde acabamos el año pasado, hubieron suficientes carreras en las que estuvimos cerca del coche más superior de todos los tiempos, y más si ves cómo empezamos el año, es bastante impresionante”, finalizó.