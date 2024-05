Max Verstappen lidera la única práctica del GP de Miami: trompo de Leclerc y un McLaren acabó segundo

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial 2024 de Fórmula 1, se llevó la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami al superar en 105 milésimas al australiano Oscar Piastri (McLaren) durante una primera sesión que sirvió para preparar la clasificación al Sprint de este mismo viernes.

Verstappen, que nunca ha conseguido la ’pole position’ en Miami, firmó un tiempo de 1 minuto, 28 segundos y 595 décimas, quedando una décima por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), tercero, dos décimas sobre su compañero de equipo, el mexicano ’Checo’ Pérez, que terminó sexto, y con casi segundo y medio sobre el español Fernando Alonso (Astron Martin), que quedó penúltimo al no probar con gomas blandas.

La primera hora sobre el asfalto de Miami sirvió para que todos los pilotos probaran la configuración de la carrera al sprint que se disputará en apenas una hora y también para guardar neumáticos de cara al largo fin de semana que se avecina por delante, con clasificación al sprint, carrera al sprint, clasificación normal y la carrera del domingo.

De hecho, los pilotos solo mostraron algunas de sus cartas en los últimos diez minutos de sesión y evitaron poner la goma blanda hasta que el circuito no estaba lo suficientemente rápido para que de verdad valiera la pena probar los neumáticos más rápidos.

Antes, el mexicano ’Checo’ Pérez fue el gran dominador de la primera mitad de la sesión, marcando un tiempo de 1 minuto, 29 segundos y 632 décimas, una décima por delante del británico George Russell (Mercedes) y cinco sobre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

Sin embargo, lo más interesante de esa primera mitad de tanda fueron los errores, que obligaron incluso a que una bandera roja se asomara durante diez minutos por el circuito después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) trompeara en la curva 16 y diera un giro de 180 grados del que no se pudo deshacer, obligando a parar la sesión.

El monegasco ya no pudo volver a salir a pista, pero sí lo hizo el español Carlos Sainz (Ferrari) que se colocó primero con un tiempo de 1.29:346 a pesar de rodar con neumático duro, lo que evidenció que todos los que habían salido con medios, como Pérez, Hamilton o Russell, simplemente estaban probando sus neumáticos.

Todavía siguió mejorando su tiempo Sainz mientras que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) seguía buscando la configuración adecuada para su monoplaza, pues tenía demasiado subviraje en curva rápida.

Tampoco estaba cómodo Verstappen en esos primeros instantes de sesión. Líder destacado del mundial, llegó a salirse de la pista, aunque volvió sin problemas, a diferencia de Leclerc. Además, a pesar de que luego realizó el mejor tiempo, se quejó de que las gomas blandas se le sobrecalentaron y afirmó que era como rodar sobre ”cáscaras de huevos”.

Algo similar le ocurrió a los McLaren, pues tanto el australiano Oscar Piastri como el británico Lando Norris tuvieron problemas de dirección, aunque en los instantes finales de la tanda mostraron un buen ritmo a una vuelta y Piastri acabó segundo.

